民進黨中執會通過五縣市長人選　蔡英文交辦最重要任務

首先，我要對參與宜蘭、嘉義、台南、高雄四個縣市初選的同志說一聲，大家辛苦了。這次的初選，競爭非常激烈。現在，初選已經結束。這四個縣市也照黨的民主制度，產生出人選。過程雖然激烈，初選結束，大家就團結一致，這就是民進黨的精神。

在五名縣市長人選確定後，蔡英文總統兼民進黨主席隨即下達指令，交付黨內四名參選人任務，未來必須「落實我們所有的改革方案」。

民進黨今(14)日召開第十七屆第十四次中執會，會中通過提名前農委會副主委翁章梁參選嘉義縣長、立委陳其邁參選高雄市長、立委黃偉哲參選台南市長、立委陳歐珀參選宜蘭縣長。此外，會中通過民進黨在苗栗縣長方面不提名，禮讓並支持無黨籍的頭份市長徐定禎參選苗栗縣長。

我要提醒這四個縣市的被提名人，除了堅守民主進步黨「清廉、勤政、愛鄉土」的基本價值，你們未來最重要的任務，就是全力推動、落實我們所有的改革方案。

苗栗頭份市長徐定禎，出身基層，為人謙和，深受鄉親愛戴。徐定禎市長長期支持台灣價值，自 2000 年以來，就一路與民主進步黨站在一起，歷次選舉都以行動公開支持。即使在 2008 年民進黨風雨飄搖、跌落谷底的時候，徐市長也從未動搖，始終與民進黨在一起。徐定禎市長雖然不是民進黨黨員，但他絕對是民進黨的老朋友、好朋友。

徐定禎市長以優異的經營管理能力，讓頭份市由虧轉盈。在他的努力下，頭份的人口更逐步成長。在財政長期窘困的苗栗縣，這些成果實在令人讚嘆。在徐市長的施政上，我們看到本黨「清廉、勤政、愛鄉土」的精神。

選對會經過充分討論，也多次徵詢苗栗縣議會黨團、苗栗黨公職幹部的意見。這次 2018 年苗栗縣長選舉，選對會決定本黨在苗栗縣不予提名，支持頭份市長徐定禎參選。我們相信，這是翻轉苗栗的最好策略。以徐定禎市長過去的表現，一定能帶給苗栗一個嶄新的未來。而長期與我們站在一起的徐市長，也會是我們改革團隊的一員。

至於吳宜臻委員在民進黨最困難的時期，多次代表黨出戰，對於她的承擔與勇氣，我要表達高度肯定。年底的選舉，吳宜臻也已公開支持徐定禎。我要以黨主席的身份下令，所有民進黨的同志要團結一致，翻轉苗栗，以勝選為目標努力。