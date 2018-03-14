陳菊勉陳其邁 心胸寬大世界越大

（中央社記者王淑芬高雄5日電）立委陳其邁今天以民進黨高雄市下屆市長參選人的身分拜訪市長陳菊。陳其邁說，會謹記陳菊勉勵他「心胸有多寬大、世界就有多寬大」，並承諾會延續陳菊的施政。

陳菊表示，市府團隊會全力支持陳其邁，盼團結整合，讓議會席次也過半。

陳其邁在3月7日於民主進步黨高雄市長初選勝出，被提名代表民進黨參選下屆高雄市長。

陳其邁下午近2時，隻身出現在高市府，陳菊由副市長許立明、史哲及民政局長張乃千陪同，在市長室會面，晤談1個半小時。

下午約3時30分，陳菊及陳其邁走出市長室接受採訪，兩人臉上都掛著笑容，絲毫沒有受到之前陳菊在「花媽心內話」一書中，自爆陳其邁家人在陳菊參選市長時，站在對手一方相關內容的影響，氣氛顯得融洽。