NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈陽岱鋼雙安又盜壘　助巨人連勝軟銀無障礙校園漢口國中無障礙電梯啟用跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
中央社

解僱案勞退給付 國民黨籲台銀速辦

中央社2018/03/14 17:40
中央社 政治 / NOWnews
中央社 政治 / NOWnews

（中央社記者謝佳珍、游凱翔台北14日電）國民黨行管會主任委員邱大展今天表示，黨產會明知國民黨支付大量解僱案不需經黨產會許可，卻要求台灣銀行止付；台北市勞動局認為涉違反勞基法，要求台銀應儘速辦理給付。

邱大展下午在國民黨召開記者會表示，國民黨辦理106年度大量解僱案，於106年10月達成協議，並經台北士林地方法院於106年11月核定，國民黨於是向台北市勞動局洽商辦理「舊制退休金專戶」餘額分配。

邱大展說，今年1月29日收到台北市勞動局函送台灣銀行核准國民黨對於這次「適用勞動基準法舊制退休金年資」的大量解雇人員，依比例分配舊制退休金專戶餘額的申請，並請台銀辦理給付。

他表示，經了解，台銀支票已開立完畢，國民黨派員於今年2月13日赴台銀請領支票，但台銀人員竟稱因接獲不當黨產處理委員會承辦人員電話，要求在國民黨沒向黨產會以申請許可方式辦理前，台銀不得支付，暫停所有支付作業。

邱大展說，今天收到台北市勞動局來函，明確告知台銀及黨產會對於這件事的作法已涉違反勞動基準法規定，並要求台銀儘速辦理給付，明確打臉台銀及黨產會。

對於邱大展的說法，黨產會副主委施錦芳回應表示，依據勞動部勞動基金運用局所製作的「勞退舊制與新制差異」說明，及最高法院相關判例，均載明退休金專戶所有權屬雇主所有，依法向黨產會申請就可支用。

施錦芳又表示，黨產會基於保護勞工權益的立場，一再的向國民黨表示，只要基於勞工權益的事項，透過正當程序進行申請，一向會盡快准予動支，相關爭議也已向國民黨企業工會說明。(編輯：李信寬)1070314

川普撤換國務卿揚言祭關稅 ...陳菊勉陳其邁 心胸寬大世界越大

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan