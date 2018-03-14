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華固去年EPS 7.87元 每股擬配5.2元現金股

鉅亨網2018/03/14 17:50
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華固建設 (2548-TW) 今 (14) 日召開董事會並公告股利政策，華固去年營收達 103.76 億元，稅後純益 21.79 億元，每股純益 7.87 元，董事會決議每股擬配發 5.2 元現金股息，依今天的華固收盤價 74 元計算，其股息現金殖利率 7.03%。

華固去年營收達 103.76 億元，為該公司連續 2 年營收突破百億元大關，毛利率 30.76%，年增 0.03%，稅後純益 21.78 億元，年減 9.8%，每股純益 7.87 元。

華固去年第 4 季營收 9.45 億元，毛利率 19.28，季減 11.51%，年減 12.54%，稅後純益 1.25 億元，季減 92.78%，年減 90.83%，單季每股稅後純益 0.45 元。

華固去年營收達 103.76 億元，為該公司連續 2 年營收突破百億元大關，董事長鍾榮昌指出，去年包括預銷屋及成屋的銷售金額為 140 餘億元，預計今年銷售目標也將達 100 億元。

華固今年沒有新完工交屋的案子，但明年則有台北市的「華固樂慕」、「華固名鑄」、新北市的「華固新代田」等建案的交屋入帳，營收及獲利可望出現爆發性成長。

華固建設今年則以景美地上權住宅「華固新天地」、天母「天鑄」銷售為主。

華固日 K 線圖

 

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