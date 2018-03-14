IHS：5G時代到來 5年內將提升設備投資量

IHS Markit 表示，全球廠商已經開始感受到去年第 4 季的營收成長幅度。然而，2017 年最後 3 個月的全球移動基礎設施營收提升，主因受到各項目完成而導致，導致第 4 季的 15% 營收成長暗淡了許多。數據顯示，去年第 4 季的年增率 YoY 為 -10%，而 2017 年全年的營收年增率也下滑了 -14%。

據 IHS 預測，若將 5G 納入整體數據考量之內，2G、3G、4G、5G 整體硬件產品的營收預計到 2022 年，將提高到 250 億美元。同時，報告也認為於 2022 年，5G 硬件營收預計將達到 110 億美元，而美國將自 2018 年下半年開始採用，中國與韓國隨後於 2019 年採用。

而具體來說，去年全球 2G、3G、LTE 硬體銷售量達收入達 372 億美元，比 2016 年的 433 億美元下降了 14%。IHS 執行總監 Stephane Teral 提道，「這也代表了我們進入了後 LTE 巔峰時代的第 2 年」。

愛立信 Ericsson、諾基亞 Nokia、和華為是全球領先的移動網路設備製造商，這三家 2017 年財報也相同反映了 2G、3G 等硬體銷售量的下滑趨勢。舉例來說，愛立信報告稱，其第 4 季度的銷售額下降了 12%，2017 年全年銷售額下降了 10%。第 4 季度的虧損達 24 億美元。

現在所有的目光都在注視著 5G 的到來，全球的運營商們都正準備將基礎建設升級。Mobile Experts 分析師 Kyung Mun 提道，在 5 GHz 以下的 5G 設備上，中國更是明顯的提高了投資規模。

5G 資本支出圖 / 圖：Macquarie

事實上，美國的運營商已表示計劃在網路設施上投入更多資金。德意志銀行研究部的分析師最近也表示，美國預計全國無線運營商 2018 年的整體資本支出將比去年增加 14% 至 305 億美元，這也是自 2014 年以來最大的資本支出數字。