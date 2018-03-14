圖輯／首屆《臺北米其林指南》公布　君品頤宮奪三星

首屆臺北米其林指南今(14)日發表，三星餐廳由 君品酒店頤宮中餐廳獲得，二星餐廳是台北喜來登大飯店請客樓、祥雲龍吟，一星餐廳則有17家，分別是大腕、教父牛排、金蓬萊遵古台菜、謙安和、吉兆割烹壽司、侯布雄、法式餐廳 La Cocotte by Fabien Vergé、餐酒館 Longtail、明福台菜海產、歐式餐廳 MUME、RAW、鮨野村、鰭隆、態芮 TaÏrroir、大三元酒樓、台北亞都麗緻大飯店的天香樓、台北文華東方酒店的餐廳雅閣。