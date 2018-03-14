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圖輯／首屆《臺北米其林指南》公布　君品頤宮奪三星

圖輯／記者林柏年2018/03/14 17:59

  • ▲君品酒店頤宮中餐廳 獲得台北米其林指南三星餐廳。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.14）

  • ▲君品酒店頤宮中餐廳 獲得台北米其林指南三星餐廳。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.14）

  • ▲台北喜來登大飯店請客樓 、祥雲龍吟 獲得台北米其林指南二星餐廳。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.14）

  • ▲祥雲龍吟 獲得台北米其林指南二星餐廳。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.14）

  • ▲台北喜來登大飯店請客樓 獲得台北米其林指南二星餐廳。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.14）

  • ▲大腕 獲得台北米其林指南一星餐廳。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.14）

  • ▲教父牛排 獲得台北米其林指南一星餐廳。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.14）

  • ▲金蓬萊遵古台菜 獲得台北米其林指南一星餐廳。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.14）

  • ▲謙安和 獲得台北米其林指南一星餐廳。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.14）

  • ▲吉兆割烹壽司 獲得台北米其林指南一星餐廳。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.14）

  • ▲侯布雄獲得台北米其林指南一星餐廳。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.14）

  • ▲法式餐廳 La Cocotte by Fabien Vergé 獲得台北米其林指南一星餐廳。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.14）

  • ▲歐式餐廳 MUME 獲得台北米其林指南一星餐廳。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.14）

  • ▲RAW 獲得台北米其林指南一星餐廳。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.14）

  • ▲鮨野村 獲得台北米其林指南一星餐廳。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.14）

  • ▲鰭隆 獲得台北米其林指南一星餐廳。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.14）

  • ▲TaÏrroir 獲得台北米其林指南一星餐廳。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.14）

  • ▲大三元酒樓 獲得台北米其林指南一星餐廳。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.14）

  • ▲台北亞都麗緻大飯店的天香樓 獲得台北米其林指南一星餐廳。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.14）

  • ▲台北文華東方酒店的餐廳雅閣 獲得台北米其林指南一星餐廳。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.14）

  • ▲台北米其林指南一星所有餐廳。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.14）

  • ▲台北米其林指南一、二、三星餐廳得獎者合影。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.14）

  • ▲米其林區域總裁方諾德，於米其林指南台北2018媒體發布會致詞。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.14）

  • ▲米其林指南國際總監艾里斯，公布台北米其林指南。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.14）

  • ▲米其林指南國際總監艾里斯，公布台北米其林指南。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.14）

首屆臺北米其林指南今(14)日發表，三星餐廳由 君品酒店頤宮中餐廳獲得，二星餐廳是台北喜來登大飯店請客樓、祥雲龍吟，一星餐廳則有17家，分別是大腕、教父牛排、金蓬萊遵古台菜、謙安和、吉兆割烹壽司、侯布雄、法式餐廳 La Cocotte by Fabien Vergé、餐酒館 Longtail、明福台菜海產、歐式餐廳 MUME、RAW、鮨野村、鰭隆、態芮 TaÏrroir、大三元酒樓、台北亞都麗緻大飯店的天香樓、台北文華東方酒店的餐廳雅閣。

 

 

關鍵字米其林臺北米其林指南頤宮請客樓祥雲龍吟
強碰反方 　高中生集結護性平教育

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