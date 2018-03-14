影／屏東大學文創聚落　建置資源整合與青年創業平台

今日在屏大創新育成中心揭牌成立「屏東大學文創聚落」，出席的包括屏東大學林曉雯副校長、屏東縣政府勞工處謝明章副處長、屏東縣中小企業榮譽指導員協進會都出席這場盛會，同時還舉辦「足印咖啡茶屋」開幕，以及在地產業創生機構聯盟進駐廠商及青創團隊交流會及展售活動，期待資源整合與青年創業的平台建置後，能吸引更多返鄉青年投入文創產業，活絡地方經濟，共創產學雙贏。

▲屏大創新育成中心揭牌成立「屏東大學文創聚落」。（圖／記者陳宗傑攝,2018.03.14）

屏大創新育成中心長期推廣「文創科技」領域的創新發展與產學應用，日前更與屏東科技大學、美和科技大學的創新育成中心結盟，組成「大屏東創新育成聯盟」，期能結合各校育成中心特色及能量，扶植民眾創業。未來「大屏東創新育成聯盟」將是一個平台，有意創業的民眾，不論是農業、社會企業或是文創等，都可以經由這個平台協助，結合三校的能量扶植創業。

▲足印咖啡茶屋進駐屏東大學文創聚落，每週有一天制服日員工進行cosplay角色扮演。（圖／記者陳宗傑攝,2018.03.14）

進駐屏東大學文創聚落的足印咖啡茶屋，店內展示屏大視覺藝術系師生的畫作，並展售屏大研發的多款桌遊等，員工都是具備藝術才能的屏大同學，平時由員工即興展演，每週有一天制服日進行cosplay角色扮演，未來將時常有樂音飄揚，讓人沉浸在充滿音樂藝文的氛圍，吸引更多人造訪，並為進駐廠商帶來商機，共創產學雙贏。

▲足印咖啡茶屋店內展示屏大視覺藝術系師生的畫作。（圖／記者陳宗傑攝,2018.03.14）

因適逢西洋白色情人情，現場有來自屏大cospaly社團的員工以角色扮演模式，在現場進行熱舞表演與飲料調製，並由長期關心屏東在地文化發展也是薩克斯風好手縣議員李世斌，與屏大原住民專班得獎樂團合奏演出，並推出限量優惠活動。

▲屏大原住民專班得獎樂團合奏演出。（圖／記者陳宗傑攝,2018.03.14）