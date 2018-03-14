高磷食物有礙健康 消基會籲政府建立資料庫

（中央社記者韋可琦、陳清芳台北14日電）合法食品添加物磷酸鹽常被消費者忽略，消基會今日公佈市售食品磷酸鹽含量檢測報告，呼籲政府建立資料庫及營養標示增列磷酸鹽含量，提供高風險族群參考。

消費者文教基金會於2017年底在雙北地區抽驗30件樣品，包括14件火鍋料、2件漢堡肉、14件餅乾零食。今天公布檢測結果顯示，部分零食及加工肉品的磷酸鹽含量偏高，但全數符合衛生福利部食品藥物管理署標準，即食品中的磷酸鹽用量為每公斤3000毫克以下。

消基會檢測長凌永健表示，許多火鍋料為增添口感與保水度、延長保存期限，會添加磷酸鹽作為品質改良劑或結著劑。今日檢驗結果雖符合用量規範，但台灣缺乏資料庫，消費者不知自身攝取量。