高磷食物有礙健康 消基會籲政府建立資料庫

（中央社記者韋可琦、陳清芳台北14日電）合法食品添加物磷酸鹽常被消費者忽略，消基會今日公佈市售食品磷酸鹽含量檢測報告，呼籲政府建立資料庫及營養標示增列磷酸鹽含量，提供高風險族群參考。
消費者文教基金會於2017年底在雙北地區抽驗30件樣品，包括14件火鍋料、2件漢堡肉、14件餅乾零食。今天公布檢測結果顯示，部分零食及加工肉品的磷酸鹽含量偏高，但全數符合衛生福利部食品藥物管理署標準，即食品中的磷酸鹽用量為每公斤3000毫克以下。
消基會檢測長凌永健表示，許多火鍋料為增添口感與保水度、延長保存期限，會添加磷酸鹽作為品質改良劑或結著劑。今日檢驗結果雖符合用量規範，但台灣缺乏資料庫，消費者不知自身攝取量。
凌永健說，長期食用高磷食物會影響代謝，造成腎臟負擔，並增加心血管疾病的風險，也要特別限制兒童餅乾零食類攝取量。
消基會董事長游開雄表示，根據衛福部國健署建議，青少年每日磷攝取量為1000毫克，成人為800毫克，攝取上限為4000毫克。依照國人「每日飲食指南」的建議，每日食用天然膳食含磷就有1305毫克，若再加上食品添加物的磷，每日攝取量恐會過量。
游開雄表示，食藥署曾於2015年發布磷酸鹽限量標準草案，擬放寬口香糖與泡泡糖至每公斤44克、嫩肉精35克、奶精13.5克，均超過現行規定每公斤3克的規範，食藥署應謹慎評估。
為避免對腎臟造成負擔，游開雄呼籲業者應少量使用磷酸鹽，消費者應盡量食用天然食物、少吃加工食品。（編輯：陳清芳）1070314