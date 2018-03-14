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中央社

整建道路 金門戰地史蹟遭攔腰截斷

中央社2018/03/14 17:49
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者黃慧敏金門縣14日電）金門主要幹道伯玉路下暗藏著鮮為人知的「雙乳山坑道」，充滿軍事元素；但縣府司法大道工程整地時竟拆除部分坑體結構，軍事迷嘩然。金湖鎮公所說，如再遇類似情況將停工。

雙乳山坑道位於金門中間地帶，雄峙於雙乳山制高點，可輕易觀察金門北海岸船舶動靜，是固守金門最重要的蜂腰部。金門戰地史蹟學會理事陳志璿表示，這裡有效控制南北海岸，是金門東西交通樞紐，在戰時極具戰略價值。

縣府規劃的司法大道工程正位於雙乳山坑道上，學會和鎮公所人員今天前往整地現場勘察。稍早，金門縣長陳福海接受中央社記者訪問時表示，司法大道是金湖鎮公所的工程，但對於軍事古蹟應要小心處理，他表示，會責成鎮公所施工時注意。

金湖鎮長蔡西湖在現場表示，施工期間工程車來回穿梭發現有地方崩塌，才知路面下方有坑道，因此拆除部分坑道通路，並在另一端坑道口以水泥石板封閉，避免影響坑道。他表示，施工前並不知下方有坑道，發現後只是拆除一小段通道，並未破壞坑道主體。

但陳志璿認為，整地現場下方還有多處土坑道未調查落實，如果貿然施作道路工程，未來坑道與道路恐將面對崩毀可能，尤其遇到雨天，後果不堪設想。

戰蹟學會建議司法大道暫停施工，針對當地進行完整的營區坑道調查，並以透地雷達繪製坑道圖。陳志璿指出，雙乳山坑道是圓型坑道系統，現遭毀壞的是支坑道系統，工程已破壞原有的完整性，請求相關單位以變更設計等方式，修復遭毀壞的坑道段落。

金湖鎮民代表陳向鑫表示，這項工程是縣府主導並核撥經費，由鎮公所執行。他表示，地方發展與史蹟保存本來就難以取得平衡，建議縣府先完整調查週邊碉堡坑道，同時邀請軍方、國家公園與戰役史蹟工作者座談，討論史蹟存廢或移地保存事宜後再進行下一動作，避免類此事件一再發生，金門有價值的軍事遺跡一再流失

這座貫通伯玉路兩側的巨型坑道，是在民國45年起建，隔年年底完工；一甲子後的今天，仍舊堅固的盤桓在雙乳山腹之內。在物力維艱的年代，坑道施工共動員了21萬人次，期間，包括4名台籍充員兵在內的5名戰士殉職，學會表示，可見工程難度。

雙乳山坑道內部錯綜複雜，但最有亮點的莫過於經典的軍事標語。4、50年代，正是反攻復國信念最熾時期，一走進坑道映入眼簾的是「精忠報國」，還有「勾踐復國」、「還我河山」的泥塑浮雕，作工精美、字型渾厚有力，可說是金門地區軍事標語典範。

此外，坑道內還有「雪恥復國」、「有我無敵」、「共匪不滅、軍人之恥」、「有我在就能中興復國」、「共匪不滅、誓死不歸」等等令當年軍民血脈賁張的軍事標語，如今看來有恍如隔世的感覺。

戰蹟學會說，這這些標語史蹟是金門重要資產，值得經營成為金門的觀光景點，如果遭到破壞，將是金門一大損失。（編輯：劉政權）1070314

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