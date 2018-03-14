五福預計4/16上櫃 今年強打日本和歐美旅遊

旅行社業者五福 (2745-TW) 將於明 (15) 日舉辦上櫃前業績發表會，預計於 4 月 16 日掛牌，五福以日本旅遊為主要經營的市場，去年營收創新高，獲利則創近年次高，展望 2018 年，五福董事長許順富表示，未來希望將日本市場的營收占比降低，加強布局近年成長最快的長程線，而主題旅遊也將是發展重點之一。

五福以日本旅遊專業奠基發展，現為國內前四大旅行社之一，資本額 2.59 億元，除了日本旅遊穩健成長，在歐美紐澳遊輪的長程線、東北亞線和大陸線等成長挹注下，推升去年營收 63.88 億元創歷年新高，年增 8.5%，稅後純益 6247 萬元，每股純益 (EPS)2.46 元。