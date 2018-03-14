陳學聖：重大交通建設相互制肘　桃園市民蒙害

昨日總質詢中，行政院長賴清德及交通部長賀陳旦在答覆陳學聖質詢時，很含蓄保守地表示，若一切規畫順利，桃園鐵路地下化工程最快兩年後才可以動工，至於完工日期目前則無法確知。

立法委員陳學聖桃園服務處今(14)日發出新聞稿，針對昨日立法院總質詢中清楚獲知桃園臺鐵地下化動工最快要兩年以後，陳學聖對於桃園市民如此漫長的等待，強烈表示不能接受。

陳學聖表示，原鐵路高架化計畫房屋拆遷數目為379棟，而目前鐵路地下化計畫房屋拆遷數目則為399棟，比原先鐵路地下化計畫之房屋拆遷數目增加20棟，因此反對拆遷的聲浪會更大，憂心地下化的動工期程會更加延後。

而桃園機場捷運因鐵路高架化改地下化，原延伸至中壢車站之計畫至少會延宕2年，導致機場捷運於桃園地區往中壢方向的班車載客量不如預期、改善桃園交通運輸效果不彰，相較於同時進行鐵路高架化的台中市，目前已經通車，桃園市民則因桃園市重大交通建設相互制肘而蒙受其害。