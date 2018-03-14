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陳學聖：重大交通建設相互制肘　桃園市民蒙害

記者李春台／桃園報導2018/03/14 18:07
▲針對在立法院總質詢中，清楚獲知桃園臺鐵地下化動工最快要兩年以後，立委陳學聖對於桃園市民如此漫長的等待，強烈表示不能接受。

立法委員陳學聖桃園服務處今(14)日發出新聞稿，針對昨日立法院總質詢中清楚獲知桃園臺鐵地下化動工最快要兩年以後，陳學聖對於桃園市民如此漫長的等待，強烈表示不能接受。

陳學聖表示，民國94年政府開始規畫臺鐵都會區捷運化桃園段高架化建設相關計畫，並於民國99年開始相關工程；民國103年終止原高架化計畫改為地下化計畫，行政院目前僅核定臺鐵都會區捷運化桃園段高架化建設計畫改採地下化可行性研究，尚未完成綜合規畫、環境影響評估等程序，動工及完工時間遙遙無期。

昨日總質詢中，行政院長賴清德及交通部長賀陳旦在答覆陳學聖質詢時，很含蓄保守地表示，若一切規畫順利，桃園鐵路地下化工程最快兩年後才可以動工，至於完工日期目前則無法確知。

陳學聖表示，原鐵路高架化計畫房屋拆遷數目為379棟，而目前鐵路地下化計畫房屋拆遷數目則為399棟，比原先鐵路地下化計畫之房屋拆遷數目增加20棟，因此反對拆遷的聲浪會更大，憂心地下化的動工期程會更加延後。

而桃園機場捷運因鐵路高架化改地下化，原延伸至中壢車站之計畫至少會延宕2年，導致機場捷運於桃園地區往中壢方向的班車載客量不如預期、改善桃園交通運輸效果不彰，相較於同時進行鐵路高架化的台中市，目前已經通車，桃園市民則因桃園市重大交通建設相互制肘而蒙受其害。

關鍵字陳學聖鐵路高架化鐵路地下化機捷
化解竹縣垃圾問題　外商踏勘掩埋場屏東大學文創聚落　樂音飄揚咖啡香

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