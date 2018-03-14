唐獎得主布倫特蘭 4月來台演講

布倫特蘭是定義「永續發展」名詞的第一人，她於1987年領導聯合國世界環境與發展委員會，集結國際數百位專家學者的智慧，發表「我們共同的未來（OurCommon Future）」報告，將永續發展正式定義為「一發展模式，既能滿足我們現今的需求，同時又不損及後代子孫滿足他們的需求」，對學界、政界有深遠影響。

另外，布倫特蘭在擔任挪威總理時，訂定內閣性別比例，促使挪威政府女性閣員首度超過半數，女性國會議員達4成。2009年聯合國發展委員會的人類發展報告指出，挪威在測量世界各國女性參與政治、經濟影響力的性別權力測度（GEM）指標中排名第一，成為現代文明的典範。

布倫特蘭2014年獲得唐獎殊榮後，運用獎金中的一部份設置「格羅‧布倫特蘭獎」，鼓勵開發中國家女科學家，研究公共衛生及永續發展議題。

布倫特蘭受成功大學邀請，將於4月初訪台出席女性永續發展科學週活動。2日將在台北的中央研究院參與「永續社會的公共衛生與環境發展」座談會，3日則在成功大學發表「聯合國永續發展目標：回溯30年國際合作概況」專題演講，並接受成大頒予榮譽博士學位。相關資訊可參考唐獎教育基金會網站。（編輯：李亨山）1070314