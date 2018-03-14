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中央社

關閉手機電信帳單付款功能 防帳款爆增

中央社2018/03/14 17:53
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者楊淑閔台北14日電）行政院消費者保護處公布106年電信帳單付款申訴38件，比105年的7件增加很多，多與被未成年子女做下載影片等消費有關；呼籲將電信帳單付款功能設定關閉，以免帳款爆增。

行政院消保處今天召開「APP費用併入電信帳單付款，小心使用免爆表！」記者會。

消保處參議王淑慧指出，不只106年電信帳單付款申訴件數比105年增加很多，107年1到2月也已累計14件，申訴內容多與非電信服務的消費事件有關。

她舉例，消費申訴類型包含未成年子女用父母的手機時誤觸Google Play消費帳款，又或者是父母為未成年子女購買手機，子女使用手機時，進行非電信服務的消費，例如下載影片、遊戲等。

她並說，也有消費者因為在不知情狀況下，手機被子女偷偷使用時，進行非電信服務的消費，收到帳單時費用大增，高達1萬多元，想知道消費項目時，又要另外跟電信業者詢問明細，無法看帳單就明瞭。

申訴案件中，也發生因為非電信服務費用當中有爭議款項待釐清，必須延後繳費，卻會因此牽連、影響到手機的通訊功能。

與會的國家通訊傳播委員會平台事業管理處專門委員喬建中表示，「電信管理法」有規範要保障民眾的通訊權利，因此可據以解釋，並已跟業者達成共識，將電信服務、非電信服務的費用帳目分離處理。

他進一步說明，已經跟業者達成共識，這兩類帳單分離處理後，也不會因為非電信服務費用未繳，就終止手機的通訊服務；目前此法的修正草案已送立法院審查中，條文將此兩大保障明文化。

王淑慧則呼籲，為免相關申訴案件持續增加，提醒消費者改變對手機的認知，手機就是行動錢包，要妥善保護帳戶、密碼等資料，若沒有要使用APP消費，可以在功能預設時「略過」，或是設定為「無」。

她並建議，若要使用相關功能，設定功能時可採用每次消費必須重新輸入密碼，以免子女只要輸入手機號碼，就可以進行消費，使得帳單金額爆增。

此外，電信業者已經同意讓新手機的電信帳單付款功能預設為關機，而且若是父母幫未成年子女辦手機，電信業者也同意，當子女要開啟此功能，會先通知父母；同時帳單也會將消費明細列出。（編輯：李錫璋）1070314

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