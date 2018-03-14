莫將「銀膠菊」當成滿天星　竹縣農業處籲避免接觸

外來入侵的「銀膠菊」在台灣已存在多年，多分布於中南部，有強勢的侵佔性及快速擴散的能力；在新竹縣前幾年曾發現零星分布，雖已移除避免蔓延、近幾年未接獲相關通報案件，但為防止民眾錯認引發過敏，還是呼籲提醒大家避免皮膚接觸。

過去網路曾經瘋傳「銀膠菊蔓延全台，吸入過多可能會造成肝臟及遺傳病變」消息，一度造成民眾恐慌，林務局出面澄清指出，迄今未接獲國內有誤食或接觸導致銀膠菊中毒之通報，不過銀膠菊之腺毛、短柔毛及花粉確實易造成人體過敏性反應，仍請民眾注意防範。



▲銀膠菊易引發過敏，農業處呼籲仔細辨認，避免接觸、食用。（圖／新竹縣政府提供）