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莫將「銀膠菊」當成滿天星　竹縣農業處籲避免接觸

記者常似虎／新竹縣報導2018/03/14 18:14
▲銀膠菊幼苗近似艾草，開花時外觀類似滿天星，常有民眾誤認採摘甚至食用。（圖／載自林務局官網 ）
▲銀膠菊幼苗近似艾草，開花時外觀類似滿天星，常有民眾誤認採摘甚至食用。（圖／載自林務局官網 ）

外來入侵的「銀膠菊」在台灣已存在多年，多分布於中南部，有強勢的侵佔性及快速擴散的能力；在新竹縣前幾年曾發現零星分布，雖已移除避免蔓延、近幾年未接獲相關通報案件，但為防止民眾錯認引發過敏，還是呼籲提醒大家避免皮膚接觸。

過去網路曾經瘋傳「銀膠菊蔓延全台，吸入過多可能會造成肝臟及遺傳病變」消息，一度造成民眾恐慌，林務局出面澄清指出，迄今未接獲國內有誤食或接觸導致銀膠菊中毒之通報，不過銀膠菊之腺毛、短柔毛及花粉確實易造成人體過敏性反應，仍請民眾注意防範。


▲銀膠菊易引發過敏，農業處呼籲仔細辨認，避免接觸、食用。（圖／新竹縣政府提供）

新竹縣農業處表示，銀膠菊幼苗近似艾草，開花時外觀類似滿天星，常有民眾誤認採摘甚至食用；98年在竹北高鐵地區、103年在峨眉鄉台3線曾發現零星分佈，均已移除避免蔓延。

農業處說明，銀膠菊葉背與艾草不同，艾草呈灰白色，銀膠菊莖部凹陷並間夾雜深淺條紋，民眾若發現疑似銀膠菊植物，可藉由葉部及莖部特徵分辨；若確認為銀膠菊則需儘速防治去除、避免蔓延，防除時機以早春開花前為佳，防治方式以人力或簡單器具拔除為主，或以農機具翻除，處理時建議穿著長袖衣物及手套，並戴口罩，接觸後儘速洗手避免過敏。

關鍵字銀膠菊外來入侵植物艾草滿天星
農遊太平　3套枇杷行程歡迎認養安眠藥易成癮　中市籲正確用藥保健

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