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中央社

觀光局駐星辦：台北米其林指南帶動觀光

中央社2018/03/14 17:55
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社記者黃自強新加坡14日專電）台北米其林指南公布，觀光局駐新加坡辦公室接獲不少盼赴台灣美食之旅詢問電話。駐星辦指出，相信透過台北米其林指南，不僅有利觀光，也有更多新加坡人赴台大啖美食。

觀光局駐星國辦公室主任林信任告訴中央社記者，台灣一向是新加坡朋友出國旅遊的最方便首選地，新加坡2017年旅客遊台人數首度突破42萬人次，與2016年相較成長超過4.5%。

他指出，迄2017年為止，台灣連續3年國際旅客破千萬人次。由於新加坡籍陳珏甹幸運成為2017年來台的第1000萬名旅客，除贈送來回機票，也盼陳珏甹深度旅遊台灣，享受道地台灣美食。

林信任認為，台灣小而美，不僅有精緻美食饗宴，也有如合歡山、清境農場、日月潭、九份等多處美麗景點，絕對讓赴台旅客滿載而歸，也能遍嚐美食。

他說，駐新加坡辦公室今年屆滿40周年，會再推出一系列行銷台灣活動。尤其，配合今年台灣海灣旅遊年觀光主軸，台北米其林指南的公布，會讓旅遊模式更精彩多元。

林信任認為，觀光局駐新加坡辦公室轄區涵蓋澳紐、印度、中東等國家，今年燈會期間邀請澳洲、印度、以色列、土耳其、杜拜等媒體赴台採訪，各國媒體對台灣美食讚不絕口。

他指出，如再加上台北米其林指南，不僅讓國際媒體在報導上凸顯台灣美食的亮點，海外旅行社包裝台灣美食之旅時也更具說服力。

台北米其林指南公布後，觀光局駐新加坡辦公室接獲不少新加坡人詢問電話，盼赴台灣進行美食之旅。

首屆台北米其林指南今天出爐，米其林指南國際總監艾里斯（Michael Ellis）宣布，這次共收錄110間餐廳，其中36間獲必比登推薦，20間獲得星級餐廳殊榮。（編輯：陳惠珍）1070314

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