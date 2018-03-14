一舉奪米其林三星 主廚：醬料是關鍵

中央社記者今天專訪台北君品酒店頤宮行政主廚陳偉強及陳泰榮，陳偉強說，搭檔主廚陳泰榮提議使用香港的醬料料理，像是生抽、老抽、海鮮醬、醃鴨的醬料和粉類等，這些醬料的鹹度跟香氣是台灣比不上的。因此兩人都認為，醬料是一舉在首屆米其林指南奪下三星的最大關鍵。

首屆台北米其林指南今天出爐，共有20家餐廳摘星，君品酒店頤宮中餐廳是全台唯一獲得三星的餐廳，二星則有2家，分別是祥雲龍吟日本料理、台北喜來登酒店請客樓，一星則有17家餐廳，包括台北文華東方酒店雅閣、大腕燒肉、大三元等餐廳。

（中央社記者陳葦庭、張茗暄台北14日電）「氣候在改，水質在改，用什麼方法呈現食材味道才是最重要的。」君品酒店頤宮行政主廚為了重現經典粵菜，堅持使用香港的醬料，也成為奪得米其林三星的關鍵。

除了獨門醬料，他也強調「做菜給父母吃，絕對不會讓隨便的料理上桌。」他要求自己對客人就要像對父母一樣，要把十足心意端上桌，絕對不能出錯，他也以同樣標準要求團隊，期待每個員工都能將心比心，才能感動用餐的客人。

他也坦言，一舉得三星壓力很大，「畢竟一星、二星都有進步空間，三星維持不易」，不過他也承諾，會持續料理的初衷，將最好的菜餚端上桌。

另一名行政主廚陳泰榮則有著顛覆傳統的靈魂，「身為一個廚師，想要有不斷的創新靈感就必須多看、多聽、多嘗試，料理這本書永遠沒有讀完的一天。」儘管已經是行政主廚，他仍喜愛走訪各個不同國家，品嚐各式料理，讓傳統粵菜有西式擺盤，呈現讓人驚喜的菜餚。

被問到得獎感言，兩人都謙虛地說「從沒想過會得獎。」陳偉強說自己一得獎就打電話給老婆報喜，陳泰榮則是第一時間告訴自己的師傅這個好消息。兩人得獎後最想做的事情都是好好回家睡覺，明天才能提供最好的料理給客人品嚐。

對於第一次到頤宮用餐的饕客，陳泰榮推薦必點菜色有燒臘和點心類，例如叉燒、蝦餃皇、鮑魚燒賣、叉燒包等都是兩人的拿手料理。

雲朗觀光集團總經理盛治仁表示，米其林三星榮耀是歸屬於頤宮中餐廳現場每一位在第一線同仁共同努力的成果，未來將以最認真的態度，更加兢兢業業地持續維持品質，以戒慎恐懼的態度致力為來到君品的每位賓客創造一個獨特和卓越的餐飲體驗。

事實上，君品酒店近年來一直展現對米其林星級評鑑的企圖心，其中頤宮中餐廳自2013年起，相繼邀請香港知名米其林餐廳添好運、名人坊及香港百年小吃蛇王芬、坤記與波記燒臘以及港澳加路、李家菜、杏香園、勝記來台客座，也讓頤宮中餐廳的廚藝團隊有著更深厚的底蘊。

訪談結束後，中央社記者也發現頤宮櫃台已經不斷接到訂位電話，公關處長賴映汝表示，目前頤宮電話已經滿線，甚至有民眾已經預約小年夜當天的訂位。（編輯：陳清芳）1070314