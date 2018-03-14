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貓咪有幾顆牙齒？快來學習關於喵星人的牙齒小常識！

寵毛網2018/03/14 17:54
貓咪有幾顆牙齒？快來學習關於喵星人的牙齒小常識！（圖／寵毛網）
貓咪有幾顆牙齒？快來學習關於喵星人的牙齒小常識！（圖／寵毛網）

我們都知道貓咪的犬齒特別長，這讓牠們看起來像小吸血鬼一樣可愛！但除此之外，關於貓咪的牙齒小常識你了解多少呢？你知道如果沒幫貓咪做好口腔保健，會有什麼嚴重的後果嗎？喵星人的牙齒小學堂，就讓小編為大家好好介紹一番吧！

 

（圖／pixabay）

（圖／pixabay）

1.如同人類一樣，貓咪剛出生時也沒有牙齒

小幼貓剛出生的幾週時是沒有牙齒的，乳牙要大約2~6週大才會慢慢長出來。

2.貓咪也有乳牙

剛開始長出來的牙齒是貓咪的乳牙，通常是門牙會先長出來，再來是犬齒，最後才是臼齒。

3.小貓的乳牙有26顆

小貓咪的乳牙長齊之後，共有26顆。在牠們11週大左右會開始換牙脫落，你可能會在牠們的食碗或是地上發現掉落的小牙齒。有時候乳牙會和著食物被貓咪吃下肚，因此也有可能你什麼都沒發現，牠們就已經換好牙了。在換牙時可能會有少許的牙齦出血，這是正常現象無需擔心。

4.乳齒殘留

有時候小貓咪的乳牙來不及掉，新牙齒就長出來了，這種新舊牙齒並列的情況就稱做乳齒殘留。為了不造成永久性牙齒的損害，通常獸醫會建議麻醉後將乳牙拔掉。

（圖／pixabay）

（圖／pixabay）

5.換牙後，貓咪會有30顆永久性牙齒

順序和長乳牙一樣，通常是從門牙開始，接著是犬齒，最後才是前臼齒和後臼齒。

6.貓咪也會有牙周病

如果沒有做好口腔護理，那麼貓咪也會出現牙齦疾病，紅腫、發炎，嚴重時甚至會有牙周病！牙周病會導致牙齒脫落，造成永久性的傷害。因此建議平常應該要養成固定刷牙的習慣，如果貓咪不給刷牙，那麼起碼要定期到動物醫院去洗牙哦！

7.貓咪也可以做根管治療

貓咪的犬齒對牠們來說是很重要的，有時如果因為撞到或是咬硬物而造成斷裂的話，可以請醫生視情況做根管治療修復。

（圖／pixabay）

（圖／pixabay）

在了解了喵星人們的牙齒之後，請各位貓奴們一定要幫牠們做好牙齒保健，有好的牙齒才有健康的腸胃，貓生才會是彩色的哦！

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