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金管會要修金融六法　銀行罰鍰上限擬提高至5000萬

記者顏真真／台北報導2018/03/14 18:44
▲金管會主委顧立雄。（圖／記者林柏年攝）
▲金管會主委顧立雄。（圖／記者林柏年攝）

近年來金融弊案頻傳，但懲處罰金一直被外界批評過輕，金管會今（2018）年將啟動金融6法及1條例的修法工程，其中銀行法有關罰鍰上限部分，金管會主委顧立雄14日透露，大致以新台幣5000萬元為額度，而且調高後仍會維持「連續罰」機制。

金管會正推動創會以來最大規模的修法，包括金控法、銀行法、保險法、證券交易法、期貨交易法、證券投資人及期貨交易人保護法等6大金融法規，還有不動產證券化條例，並朝提高罰鍰上限方向前進。

對於金融6法等相關法規的修正，顧立雄14日出席信託公會活動後表示，應會分批、階段性推動修法，除已草擬完成的期交法外，目前以銀行法跟證券交易法的修法速度會快一點，而不動產證券化條例修改幅度若不大，也希望能快一點。

根據現行銀行法規定，銀行罰鍰上限為1000萬元，顧立雄說，目前日本對銀行業的裁罰上限約折合新台幣7000多萬元，因此，「我大致現在以5000萬元為額度」。除了罰鍰擬拉高至5000萬元外，金管會官員也透露，未來將善用連續罰機制，罰到金融機構缺失改善為止。

另為強化公司治理，顧立雄指出，預計3月27日先召開公司治理藍圖公聽會，之後公布公司治理藍圖，緊接著預計4月將公布金管會首部白皮書。

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