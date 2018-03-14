金管會要修金融六法　銀行罰鍰上限擬提高至5000萬

近年來金融弊案頻傳，但懲處罰金一直被外界批評過輕，金管會今（2018）年將啟動金融6法及1條例的修法工程，其中銀行法有關罰鍰上限部分，金管會主委顧立雄14日透露，大致以新台幣5000萬元為額度，而且調高後仍會維持「連續罰」機制。

金管會正推動創會以來最大規模的修法，包括金控法、銀行法、保險法、證券交易法、期貨交易法、證券投資人及期貨交易人保護法等6大金融法規，還有不動產證券化條例，並朝提高罰鍰上限方向前進。

對於金融6法等相關法規的修正，顧立雄14日出席信託公會活動後表示，應會分批、階段性推動修法，除已草擬完成的期交法外，目前以銀行法跟證券交易法的修法速度會快一點，而不動產證券化條例修改幅度若不大，也希望能快一點。