NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈無障礙校園漢口國中無障礙電梯啟用護眼六招　快樂學習眼球健康操跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
鉅亨網

基本面良好影響無效 日股受外部因素牽連一再走低

鉅亨網2018/03/14 18:05
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

《彭博社》報導，從傳統的基本面分析方式來看，日本公司的估值低、盈收強勁且股東報酬比任何時期都還高，同時日本央行正在實施經濟刺激政策，經濟呈現數十年來最長的成長，日股應該要走升，但日股卻受外在因素牽連而表現不佳，日元則因美元和美股走勢，不斷上升。

日本東證股價指數走勢
日本東證股價指數走勢

日本東證股價指數呈現下跌，為亞洲已開發國家中，表現最差的股市，周三收盤下跌 0.8%，收於 1737.93 點。下跌的其中原因之一為，日元受外部因素影響而走升，進而傷害日本的出口。日元今年兩階段的上漲，跟日本幾乎沒有直接關係，1 月份時由於美元疲弱，日元變得相對強勢，而 2 月份則因全球股市大跌，日元再度走升。

日本為亞洲已開發國家中，表現最差的股市
日本為亞洲已開發國家中，表現最差的股市

以下為投資人士對日股的看法：

百達資產管理位於東京的投資主管 Hiroshi Matsumoto

Matsumoto 表示：「確實日本股市受外部因素的影響很大。」他解決此問題的方式為，忽略無法預測的事件，舉例來說，他決定不要去預想川普和金正恩談話，將對股市造成甚麼影響。

Matsumoto 指出，預測這些未知因素一向很難，而可以合理進行預測的為經濟和盈利。他的另外一個積極想法為，如果日股因日元的影響，而被過度拋售，則是給予他一個選擇股票的機會。

安保資本投資公司 Nader Naeimi

Naeimi 認為日元對日股的破壞性影響即將結束，日元的走強不再是一個問題，他預測通膨將支持國內企業，並削弱日元對股市的控制。他表示：「日本可能是在收入成長強勁中，最被超賣的市場，現在是多頭日股的好時機。」

法國巴黎銀行資產管理公司位於東京的投資管理主管 Tony Glover

Glover 認為這只是時間長短的問題，只要時間拉長，日股終究會與企業收益的走向一致，他表示：「我們仍然認為，從長期來看，股市反映盈利和公司的基本面。」

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字日股日元美元afpheadline
衛生紙之亂源頭直指大潤發 ...天仁去年EPS 1.94元...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan