五福攻日旅遊有成 放眼歐洲商機

五福執行長謝宏明表示，五福經營旅遊事業已有30年，多年來以深耕日本市場為基底，與當地旅遊局、飯店業等業者穩定合作，又代理日本地區交通票券與旅遊票券等多達50種旅遊元件，有利於開拓價格具競爭力的各式行程商品。

五福旅行社2017年營收達新台幣63.88億元，年增率8.5%，每股盈餘(EPS)達2.46元，將在4月16日股票掛牌，為上櫃觀光股族群增添生力軍，成為台灣第5家進入上市櫃資本市場的旅行社。

（中央社記者江明晏台北14日電）五福旅遊將在4月掛牌上櫃，來自日、韓營收占60%，執行長謝宏明目標將成功經驗複製到大陸、歐洲等市場，看好航空公司增加歐洲航點，今年歐洲市場業績將翻倍。

謝宏明表示，未來將積極開發日本二線、三線城市的深度旅遊、各式主題旅遊如攝影、達人帶路、馬拉松、登山等系列及客製化旅遊產品，並將日本線產品的成功經驗複製到其他產品線。

五福旅遊目前以東北亞(日、韓)線為公司主要營收獲利來源，營收占比達到60%，其中日本為主要市場，大陸線占15%、東南亞占11%，另外，長程線占比10%，為近年成長最快的業務。

謝宏明表示，看好航空公司增加歐洲航點，今年歐洲市場業績將翻倍，未來受惠其他產品成長加速，來自日本的營收約會下降至4成5，整體營運將維持去年成長力道。

近年自助旅遊盛行，五福也有因應策略，謝宏明表示，舉例來說，公司推出像是五天兩夜的旅遊套裝，讓自由行消費者自行組裝，目前公司自由行人次約占整體8%，認為未來不會和團客有消長關係，而是一起成長。

五福也啟動多元行銷手法，包括戲劇置入、導入LINE Pay支付、聯手17直播app在旅展現場直播，今年將設置直播室，定期推播旅遊相關影片，追求曝光帶動成長。（編輯：黃國倫）1070314