跨信仰對話 台灣保安宮董事長面見教宗

廖武治也呈交一件書面信函給教宗，內容提到，梵蒂岡與中華民國擁有75年邦誼，希望教廷理解台灣是具有憲法保障宗教自由的國家，天主教會在台灣的禮儀和神學研究，都受到支持，懇請教廷重視與台灣多年的邦誼，繼續維持兩國之間的外交關係。

廖武治並致贈教宗他親繪的油畫，繪畫主題即為國定古蹟保安宮建築。教宗對畫作中的傳統寺廟建築表現高度興趣，拜會結束後還特別再跟廖武治握手連續說了幾次，「畫得非常漂亮」，廖武治也表示自己很喜歡作畫，9月會在東京舉辦個人畫展。

（中央社記者黃雅詩梵蒂岡14日專電）保安宮董事長廖武治今天上午拜會教宗，他當面邀請教宗到台灣訪問，教宗很高興地表示，他非常感謝廖武治邀請他訪問台灣。

廖武治率領保安宮團員到教廷參與宗教交流對話，訪團13日晚間抵達羅馬，14日上午8時45分左右有8位團員進入梵蒂岡晉見教宗，包括保安宮常務董事謝趙欽桂、董事蘇勝中、教授胡其德、神父林之鼎等。

團員由梵蒂岡宗教交談委員會秘書長阿尤索主教（Bishop Miguel Angel Ayuso）引薦，在教宗入座後，廖武治先以中文向教宗問候，恭喜教宗獲選五周年，並感教廷駐華大使館副館長桑愛文2015年訪問台灣，搭起保安宮與教廷交流的橋樑，2016年開啟天主教和道教第一次國際研討會，進而結下今天保安宮回訪教宗的因緣。

教宗表示，感謝保安宮來訪，他很樂見雙方能有跨信仰的對話，對話不只是在思想層次，更要落實在人與人之間，彼此幫助，讓人類在追尋神和真理的旅程當中，都能有所成長，他非常感謝保安宮的善意，特別謝謝廖武治邀請他訪問台灣，也希望大家都能多多替他禱告。

保安宮團員最後並請教宗替大家降福，教宗帶領全體團員禱告，祝福台灣的人民，以及全體團員家人身體健康。

教宗跟團員一一握手，團員都覺得非常開心，認為教宗非常親切，且教宗今天心情顯得非常愉悅，神父林之鼎即時翻譯成義大文時，教宗還笑容滿面地對他揮手示意，要他不要緊張慢慢講。1070314