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華航單走道機隊更新 何煖軒：年中定案

中央社2018/03/14 18:07
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者汪淑芬台北14日電）中華航空董事長何煖軒今天受訪表示，華航單走道機隊更新計畫，今年年中將定案，外傳可能是空中巴士A321neo，何煖軒不露口風。

華航今天舉行媒體春酒，何煖軒受訪時談到機隊更新計畫，他表示，單走道飛機更新案年中就會定案並宣布，且華信航空6架單走道飛機汰舊換新也會一併考慮。

華航目前有19架單走道飛機，全部是737-800機型，其中4架自有機是超過15年的高齡機，其他租賃機的機齡不到5年，但部分快達6年租期，單走道機隊更新計畫已評估多時。

而華航子公司華信航空目前租賃的6架ERJ，租期2021年到期，華航的單走道機隊更新計畫，也將華信ERJ飛機汰舊換新納入考慮。

至於華航單走道機隊更新會選擇哪種機型，及更新數量，何煖軒不露口風，即使外傳是A321neo，何煖軒仍不證實，只說，年中就會定案並宣布。

華航總經理謝世謙說，一定是引進最先進及較省油的機型，不是空中巴士的neo就是波音的MAX。

空中巴士的neo系列單走道飛機，包括：A319neo、A320neo及A321neo；波音的MAX有B737MAX-7、B737MAX-8及B737MAX。（編輯：李錫璋）1070314

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