忘了貿易戰吧.. 川普手上的「台灣牌」才是北京最擔

《彭博社》報導，雖然現在全球貿易戰的議題各國吵得不可開支，但是一些觀察家認為，對於中國來說，貿易戰還不是中國最在意的問題，美國在台灣問題上的立場，才是中國最在乎、也是最敏感的問題。

國立政治大國際關係研究中心教授劉復國 (Fu-Kuo Liu) 即表示：「跟經濟與貿易的問題相比，台灣問題才是中國最重要，也是最敏感的政治地帶。」

「而美國將根據自己的國家利益來衡量與台灣的關係，台灣也將成為北京的棋子。」劉復國說道。

圖片來源：Bloomberg

在貿易問題上，川普政府正計畫對美國進口的鋼鐵、鋁品，分別課以 25% 與 10% 的高額關稅，並且適用於未獲得豁免的所有國家，雖然其中台灣鋼鐵業也將遭到大幅衝擊。