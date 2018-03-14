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忘了貿易戰吧.. 川普手上的「台灣牌」才是北京最擔

鉅亨網2018/03/14 18:18
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《彭博社》報導，雖然現在全球貿易戰的議題各國吵得不可開支，但是一些觀察家認為，對於中國來說，貿易戰還不是中國最在意的問題，美國在台灣問題上的立場，才是中國最在乎、也是最敏感的問題。

國立政治大國際關係研究中心教授劉復國 (Fu-Kuo Liu) 即表示：「跟經濟與貿易的問題相比，台灣問題才是中國最重要，也是最敏感的政治地帶。」

「而美國將根據自己的國家利益來衡量與台灣的關係，台灣也將成為北京的棋子。」劉復國說道。

圖片來源：Bloomberg
圖片來源：Bloomberg

在貿易問題上，川普政府正計畫對美國進口的鋼鐵、鋁品，分別課以 25% 與 10% 的高額關稅，並且適用於未獲得豁免的所有國家，雖然其中台灣鋼鐵業也將遭到大幅衝擊。

彭博分析，縱然美國在貿易問題上步步進逼，中國其實仍一直維持戰略上的鎮靜，並未祭出報復性關稅，但如果美國想要在台灣問題上挑戰北京，北京的態度勢將與現在完全不同。

彭博指出，尤其週二 (13 日) 川普開除了前國務卿提勒森 (Rex Tillerson)，並由中情局 (CIA) 局長龐培歐 (Mike Pompeo) 接任新國務卿之後，這個問題將更為敏感，因為龐培歐一直在政治態度上對中國相當強硬，雖然龐培歐最近在台灣問題上沒有過多言論，但他曾在多個場合表示，中國才是美國的真正威脅。

一些美國國家安全的「鷹派人士」早已多次建議，應該將台灣問題端上檯面，作為與中國談判的政治籌碼，而此前川普也曾暗示接受這樣的策略：如 2016 年 12 月 3 日與台灣總統蔡英文通話，隨後川普再重申認定「一個中國」的原則，以尋求中國在北韓問題上多多出力。

而現在，台灣與美國的一系列政治動作，正令這個比貿易戰更敏感的政治議題，漸漸浮上檯面：如此前美國國會通過「台灣旅行法」，重啟美台高層互訪之法案，解禁美台官員互訪。

一名不具名的北京政府官員即表示，確實北京政府正持續關注美方，是否可能進一步再打出「台灣牌」，而一旦此牌亮上檯面，那麼北京政府勢將強硬回應。

再加上台灣 2016 年大選以來，緊張關係一直在穩步上升，蔡英文政府一直拒絕支持「一個中國」框架，同時提出簽署美國自由貿易協定購買更先進的美國武器，這些舉動皆成為目前兩岸關係緊張的背景原因。

中歐政治經濟研究所所長鄭宇欽 (Cheng Yu-Chin) 說道：「若美國想要惹惱中國，那麼川普就打出台灣這張外交牌吧。」鄭宇欽並認為，未來台灣的處境勢必將會更加艱難，因為台灣將陷入強大的中國、與更多關注自身利益的美國這兩者之間。

中國社會科學院美國研究所政治室主任周琪 (Zhou Qi) 亦表示：「台灣絕對是中、美關係上的首要問題。」「而台灣絕對不能被拿來當作中美雙方在貿易爭端上，討價還價的籌碼。」

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關鍵字中美關係蔡英文川普北京台灣政治一國兩制一個中國貿易戰afpheadline
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