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請客樓、祥雲龍吟獲米其林二星　大方曝摘星關鍵

記者蘇君薇／台北報導2018/03/14 18:38
▲祥雲龍吟（左） 、台北喜來登大飯店請客樓（右）獲得台北米其林指南二星餐廳。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.14）
▲祥雲龍吟（左） 、台北喜來登大飯店請客樓（右）獲得台北米其林指南二星餐廳。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.14）

2018 台北《米其林指南》摘星名單出爐，由台北喜來登飯店請客樓、祥雲龍吟 2 家餐廳獲得二星殊榮。對此，請客樓主廚林菊偉、祥雲龍吟料理長稗田良平（ RYOHEI HIEDA ）及行政主廚山本征治（ SEIJI YAMAMOTO ）除謙虛表示將繼續努力，更大方曝光摘星關鍵。

請客樓主廚林菊偉在摘星後接受媒體訪問，開頭即感謝所有長官、同仁，也笑說「得到二星非常感謝」，表示未來將秉持對料理的熱情、動力、持續精進。被問及餐廳應具備什麼特質才能獲選為米其林二星？林菊偉認為，一直以來把最好的一面呈現給大眾，或許就是獲選關鍵。林菊偉也說，得到二星後可能壓力更大「當然我們也是會勇往直前」。

談到未來自己想做的料理？林菊偉說大概會跟現在差不多，不過他並不喜歡侷限在同一菜系，喜歡享受多種變化的菜系，往後菜單將會朝利用當季食材加上創意發想這方面進行。


▲台北喜來登大飯店請客樓獲得台北米其林指南二星餐廳。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.14）

祥雲龍吟行政主廚山本征治（ SEIJI YAMAMOTO ）摘星後開心表示，這一整天對整個龍吟團隊來說非常難忘、是歷史性的一刻，並向料理長稗田良平（ RYOHEI HIEDA ）表達感謝，認為這一切都是靠著稗田及台灣團隊共同努力的成果，他也為此在整個料理人生中感到非常驕傲。

祥雲龍吟稗田良平（ RYOHEI HIEDA ）自 19 歲起即在京都知名餐廳學習傳統日本料理、鑽研廚藝，此次摘星後接受媒體訪問，被問及有何感想？他說，正因有台灣這麼棒的食材供應者提供優秀食材，才讓他能不斷做出屬於台灣的日本料理，因此他也想跟大家分享這個榮耀，並認為料理的品質是最重要的「做出讓人難以忘懷、印象深刻的料理」。

此外，祥雲龍吟兩名主廚也說，往後將會更用心、更努力提供讓客人滿意的料理，這也是當初成立龍吟餐廳的目標，不會特別期待奪星，明天起將恢復平常心，即使重擔較大也會朝目標繼續前進。至於有沒有想過是哪道料理受米其林青睞？兩名主廚笑說「應該要問米其林」，但都認為應是因祥雲龍吟的料理為「屬於台灣的日本料理」，因而受到青睞。


▲祥雲龍吟獲得台北米其林指南二星餐廳。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.14）

關鍵字請客樓祥雲龍吟米其林二星餐廳美食
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