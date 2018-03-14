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高雄國小運動會　三千六百名學生逗陣行

記者許薰方／高雄報導2018/03/14 20:07
▲107年高雄市「國民小學運動會」於今（14)日下午2時30分在中正運動場舉行開幕典禮。（圖／高市府敎育局提供，2018.03.14）
▲107年高雄市「國民小學運動會」於今（14)日下午2時30分在中正運動場舉行開幕典禮。（圖／高市府敎育局提供，2018.03.14）

107年高雄市「國民小學運動會」於今（14)日上午8時30分，在中正體育場舉行，競賽項目包含田徑、游泳兩項，共有188所國小、3,607名國小學生參賽，首先將進行為期三天的田徑激烈賽程；今年大會主題為「高手逗陣行 雄愛運動埕」，教育局長范巽綠主持開幕典禮時，鼓勵每一位小朋友愛運動，越動越健康、越動越聰明，為未來的發展奠定良好的身心基礎。 

107年高雄市「國民小學運動會」由高雄市政府教育局主辦、鳳山區瑞興國小承辦，開幕典禮於下午2時30分在中正運動場舉行，由承辦學校瑞興國小學生擔綱演出的足球舞揭開序幕。


▲開幕典禮由承辦學校瑞興國小學生擔綱演出的足球舞揭開序幕。（圖／高市府敎育局提供，2018.03.14）

足球舞是以「足球」為主軸，轉化「挑球」、「傳球」、「射門」等多項運動的肢體動作融入舞蹈當中，精采絕倫、創意十足，不但巧妙凸顯主題「運動」的繽紛樣貌，60位「瑞興健兒」臉上洋溢的笑容，更是鼓舞每一位參與競賽的運動選手。此外，今年也邀請了鳳山區忠孝國中棒球隊隊員加入演出，表現出棒球運動結合原住民舞蹈的力與美，讓人感覺別開生面，眼睛為之一亮。 

教育局長范巽綠致詞時，感謝瑞興國小、忠孝國中等承辦團隊以及表演單位，此次活動籌備多時，期待小選手表現亮麗，締造佳績並刷新紀錄。今年大會主題「高手逗陣行 雄愛運動埕」，范巽綠局長鼓勵每一位小朋友投入運動愛運動，並期許選手在比賽時，一定要有運動家的精神，表現企圖心求勝也能欣賞對手，向對手學習，勝不驕敗不餒。

她並希望教師、教練們，在啟蒙學生運動競技時，也能重視學生課堂上的多元展能，勇於探索、樂觀積極，為每個學生搭建合適的舞台營造人人都成功的學習氛圍，開發多元智能，落實「成就每一個孩子」的目標。

關鍵字國民小學運動會高雄市中正體育場
河川走道成街友天堂李國禎籲應重視清潔隊員好廉潔　婉拒紅包做愛心

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