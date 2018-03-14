部落大學響應長照 加強班助考技術士

原住民族部落大學今天在埔里鎮身障福利復健服務中心舉行開學典禮，由南投縣長林明溱主持，他說，原住民族部落大學以「部落」為基礎單位，跨越正規學校教室與圍牆，由在地居民共同討論、凝聚部落共識，讓族人學習及傳承知識、技能。

南投縣原住民族部落大學課程涵蓋文化探索、職業訓練、產業經營、健康照護，內容有族語歌謠傳承、樂舞、編織、美食、美髮、部落踏查、健康樂活，讓族人在符合文化與習俗環境氛圍中，學習和傳承祖先知識和技能，今年核定34門課程陸續招生開課。

（中央社記者蕭博陽南投縣14日電）配合長照2.0政策，南投縣原住民族部落大學今年首度開辦照顧服務員技術士考照加強班，協助曾通過培訓結業的照服員考取證照，有助爭取更好薪資待遇。

林明溱表示，南投縣有信義鄉、仁愛鄉、魚池鄉三個原住民鄉，有布農族、賽德克族、泰雅族、邵族、鄒族等族群，多元文化是南投縣原住民族部落大學獨特資源，學校以原鄉部落為主，都會為輔，朝延續多元族群文化、營造健康部落、發展生態旅遊、帶動部落產業永續經營為目標前進。

南投縣政府原住民族行政局長張子孝說，因應長照2.0政策，為滿足部落照護人力需求、提高照護員專業職能，部落大學開辦照顧服務員技術士考照加強班，助已有照顧服務員培訓結業資格的照服員更上層樓。

愚人之友社會福利慈善事業基金會培育發展組長鄭羽彤說，雖然具有照服員結業證書即可從事照服工作，但面對長照2.0需求，照服員必須不斷成長，取得專業證照不僅是個人專業肯定，更能爭取更好薪資待遇，因此愚人之友與縣政府合作，在部落大學開辦考照加強班，協助有意投入照服工作的民眾。（編輯：黃于）1070314