河川走道成街友天堂　李國禎籲相關單位重視

台中市有許多河川走道，但顯少人知道，很多街友是在這裡居住的。而一般民眾對於街友們時常都會抱著很大的疑惑，有很多的負面評價，認為他們骯髒凌亂，感覺對於生活不抱持目標，甚至讓人覺得他們是危險的，所以當遇上他們則是避之唯恐不及。也因此河川走道變成了街友的天堂，因為不會有人在此處打擾他們。

中西區市議員參選人李國禎表示，這些街友形成的主要原因並沒有我們想像中的簡單，他們可能因為是本身的個人因素，像是健康問題、被遺棄者、家庭暴力受害者等，也可能是因為社會問題而導致他們不得不成為街友。