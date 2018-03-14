河川走道成街友天堂　李國禎籲相關單位重視

台中市有許多河川走道，但顯少人知道，很多街友是在這裡居住的。而一般民眾對於街友們時常都會抱著很大的疑惑，有很多的負面評價，認為他們骯髒凌亂，感覺對於生活不抱持目標，甚至讓人覺得他們是危險的，所以當遇上他們則是避之唯恐不及。也因此河川走道變成了街友的天堂，因為不會有人在此處打擾他們。
中西區市議員參選人李國禎表示，這些街友形成的主要原因並沒有我們想像中的簡單，他們可能因為是本身的個人因素，像是健康問題、被遺棄者、家庭暴力受害者等，也可能是因為社會問題而導致他們不得不成為街友。
▲河川走道變成了街友的天堂（圖／李國禎提供 , 2018.3.14)
李國禎說，這些街友的健康問題，整體河川整治與走道環境衛生問題，並指出在河川走道上你會連帶發現河川旁的空氣比路面的空氣好很多，就是因為河川有在流動，有淨化空氣的功能，而且路面空汙是往上飄，所以在這裡活動，相對空氣是最好的！然而因為空氣好，但卻無人願意走在河川走道上休憩運動，原因不外乎，就是環境沒有做完善的整頓，雜草叢生，加上都有許多街友居住在這，才會讓一般居民不會往河川走道上活動。
李國禎建議相關單位，應多規畫河川走道綠美化，除能增加城市景觀，也能讓市民能有更多友善、空氣品質好的活動空間，另外針對街友的問題，他們對物質慾望不高，對生活更是容易滿足也毫無拘束，所以也期待市府相關單位及民間團體能共同重視街友問題，並協助滿足街友身心靈所需，進而推動街友自立，回歸社會。