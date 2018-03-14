無法忍受聽到「不」 路透：川普治國憑直覺

川普日前宣布，開除國務卿提勒森 (Rex Tillerson)；報導稱，此一狀況顯示，川普對部分班底失去耐心，認為這些人對他想推行的政策推三阻四；雖然川普鼓勵決策圈應有不同意見，但只要他做出決定，就希望馬上執行，這點從近期的貿易及北韓政策，便可窺知一二。

路透社週三 (14 日) 刊出的分析報導稱，自川普入主白宮以來，與其意見相左者皆出局，擁護者則得以留下，這個「憑直覺」行事 (acting on his own instincts) 的總統，似乎無法忍受身旁的人對他說「不」。

前白宮策略師 Andrew Surabian 表示，白宮還是有著包容多元意見的氛圍，但值得注意的是，川普不願讓計畫被拖延或阻撓，「他期待的是執行計畫，把事情搞定。」

不具名前官員說，川普期望有熱烈討論與激辯，而最終能取得一致意見。

川普宣布課徵「鋼鋁重稅」，無法認同此舉的國家經濟委員會主任科恩 (Gary Cohn)，便宣布請辭；而在川普同意與北韓領導人金正恩見面後，向來倡導溫和外交手段的國務卿提勒森，就被開除，其遺缺將由符合川普「胃口」的中央情報局局長蓬佩奧 (Mike Pompeo) 接任。

前美國眾議院議長金瑞契 (Newt Gingrich) 稱，「川普物色的，都是能認同、接受他的人。」

川普日前暗示，過去 1 年多來，和提勒森相處，以及與科恩時好時壞的關係，讓他感到挫折，因此他正努力建立 1 個符合期望的團隊。

曾在川普競選團隊擔任策士的 Barry Bennett 強調，「那些自認能夠改變川普的人會發現，這是不可能的。」

民主黨參議員 Patrick Leahy 認為，川普在推特上宣布開除提勒森，頗具戲劇效果，但這種行徑，只會造成難以淡化的不安感，將對國家及總統這個職位，帶來傷害。