無法忍受聽到「不」 路透：川普治國憑直覺

路透社週三 (14 日) 刊出的分析報導稱,自川普入主白宮以來,與其意見相左者皆出局,擁護者則得以留下,這個「憑直覺」行事 (acting on his own instincts) 的總統,似乎無法忍受身旁的人對他說「不」。

川普日前宣布,開除國務卿提勒森 (Rex Tillerson);報導稱,此一狀況顯示,川普對部分班底失去耐心,認為這些人對他想推行的政策推三阻四;雖然川普鼓勵決策圈應有不同意見,但只要他做出決定,就希望馬上執行,這點從近期的貿易及北韓政策,便可窺知一二。