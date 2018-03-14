影／曾馨瑩成健康大使　花10小時親自拍廣告

千禧之愛健康基金會的健康小站系統即日起於全台19個縣市、100家7-ELEVEN採用鴻海永齡建置的H2U健康ATM，讓鄰近的社區居民都能夠享受智能量測設備，體驗「門市量，手機查」的雲端智慧健康管理生活。而今日企業兩大咖郭台銘與羅智先見面，都帶了太太現身站台，為公益不遺餘力，希望民眾重視自身健康。

鴻海集團董事長郭台銘、統一集團董事長羅智先今（14）日雙雙帶著夫人曾馨瑩與高秀玲登台，宣布永齡健康基金會與千禧之愛健康基金會要合作做公益，而曾馨瑩更擔任活動健康大使，親自拍攝廣告，她說30秒的時間，她花了10小時拍攝，更透露為了站台刻意在3天內減了1公斤。

雙方合作，邀請民眾在超商體驗智能健康管理，該系統借重鴻海科技集團在智慧雲端「軟硬整合、實虛結合」的技術能力與精準醫學的經驗與優勢，雙方花了近二年合力開發平台，可開放量測的功能有血壓、心跳(脈搏)、體重、額溫，搭配民眾觸控輸入的腰圍與身高，系統將自動演算BMI(身體質量指數)，可以協助民眾判定自己的體位是否屬於正常範圍。

郭董除以行動大力支持此次兩大基金會合作案之外，夫人曾馨瑩更親自擔任此次公益活動的健康大使，推廣與示範使用H2U健康ATM，並拍攝公益廣告，邀請民眾到超商實際體驗機台，希望這100台進入超商門市後可幫社區民眾做基本的健康把關，及早預防慢性病。

曾馨瑩說，丈夫郭董工作時間很長，一周７天可能就工作了6天半，而郭董長期致力醫療，尤其是預防醫療，現在有了這台量測機器，建議大家可以天天量測為自己的健康把關。她說，根據調查超過70%的人願意作年度健檢，但不到10%的人會每天量體重與血壓，難道健康不該是每天的事嗎？

為了推廣，她樂於擔任健康大使，說30秒的廣告，她花了10小時拍攝，更透露為了站台，趕快在3天之內減重1公斤。她現場示範如何使用H2U健康ATM，強調只要坐著就可以測量體重相當方便，而現在只要走到超商就能進行量測，希望大家好好利用。

而郭董表示，每個體驗者的健康小數據可匯集成具意義的社區健康大數據，落實預防醫學，同時也能替台灣節省更多的醫療資源和成本，並推動社區邁向「上醫醫未病」的境界。只要多一些家庭現在開始多做一點健康管理，未來就可減少相關醫療支出。