清潔隊員好廉潔　婉拒紅包轉贈慈善機構

嘉市清潔隊員在農曆春節至元宵節期間，執行收運垃圾服務時，遇熱情民眾贈送紅包表達感謝，當下相關人員均即時婉拒退還，經該局政風室查共計19包金額計新臺幣8,800元，礙於紅包袋上並無註記，難以退回民眾，該局依嘉義市政府廉政倫理規範，轉贈本市慈善機構-財團法人嘉義市脊髓損傷者協會。

熱情民眾贈送紅包時，堅持不收回並離去，勤務中無法多做溝通解釋，待完成勤務即將受餽贈無法退還紅包送交該局政風室處理，並主動將民眾的熱情轉作公益，脊髓損傷者協會總幹事黃清助對該局清潔隊員廉潔精神甚為讚賞及肯定。