NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈再次淘汰賽娜　小戴跨出衛冕第一步清潔隊員好廉潔　婉拒紅包做愛心跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
鉅亨網

擺脫前年虧損 安集去年成功轉盈 每股賺0.91元

鉅亨網2018/03/14 18:34
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

太陽能模組廠安集 (6477-TW) 今 (14) 日公布去年財報，成功擺脫 2016 年營運虧損，營運體質轉佳，稅後純益 7488.1 萬元，每股稅後純益 0.91 元，董事會並通過擬配發每股現金股利 0.42 元，現金殖利率為 1.88%。

安集去年全年合併營收 12.73 億元，年增 41.82%，毛利率 17.78%，年增 1.85 個百分點，營益率 11.85%，較 2016 年的 - 1.23% 轉正；稅後純益 7488.1 萬元，每股稅後純益 0.91 元，均較 2016 年轉盈。

安集去年第 4 季合併營收 4.58 億元，季增 8.54%，年增 70.82%，毛利率 15.55%，季減 3.44 個百分點，年增 0.15 個百分點，營益率 11.11%，季減 3.23 個百分點，年增 5.08 個百分點；稅後純益 1939.5 萬元，季減 54.42%，年增 791.72%，每股稅後純益 0.24 元，季減 53.85%，年增 5 倍。

安集今日董事會並通過每股擬配發現金股利 0.42 元，配息率約 46.15%，以今日收盤價 22.4 元計算，現金殖利率為 1.875%。

安集也宣布，為配合公司未來營運規劃，除原有產業持續發展外，董事會通過成立 3D 列印事業部，跨入 3D 列印產品的開發與銷售，結合轉投資公司，建構上下游整合發展，未來藉由新事業部的成立，可望增加營收與獲利的多樣性，並分散單一產業的波動風險。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字安集稅後純益財報轉盈太陽能模組獲利股利3d列印headline
無法忍受聽到「不」 路透：...三大法人賣超92.7億元 ...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan