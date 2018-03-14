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中央社

公司好同事每天餵飯 漸凍人上班不是夢

中央社2018/03/14 18:32
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社記者陳偉婷台北14日電）42歲蔡智明是漸凍人，手、腳無力，以輪椅代步，但手還能用滑鼠點字，發病6年持續上班。他生活大小事都要人幫忙，但職場非常友善，同事每天餵他吃飯、協助如廁，沒人喊苦。

漸凍人症是肌萎縮性側索硬化症，屬運動神經元退化、喪失的疾病，會逐漸造成全身肌肉萎縮、無力。通常初期會從身體某一部位開始，如手、腳、口咽，隨疾病進展，會擴及到身體其他部位，最後影響到咀嚼、吞嚥、說話及呼吸，患者可能因營養匱乏、器官缺氧敗壞、呼吸衰竭而死。

蔡智明37歲時發現手沒有力，且走路也很容易跌倒而就醫，1個月內就確診漸凍人症。當時他搜尋疾病相關資訊，很清楚疾病的後續發展，「欣然」接受了醫生的判斷，認為這是「上天給自己的挑戰」。

蔡太太今天受訪時表示，蔡智明從事物業管理業，擔任文書工作，確診漸凍人症之後，因當時2名小孩都還就讀國小，且雙薪才能維持生活，他就算生病，手腳已經不方便，生活上所有的事情都不能自理，仍認為「一定要堅強起來」，一定要繼續上班。

蔡智明以輪椅代步，手還能使用滑鼠，靠著用滑鼠點選螢幕小鍵盤，雖然打字速度慢，仍能完成文書作業。職場不是只需「打字」，舉凡整理文件、用釘書機、打電話聯絡事情、如廁、吃飯等，都靠同事分工幫忙。

友善職場是促成美事的關鍵，蔡智明的老闆對他說：「只要你還能來上班，就繼續來。」發病前後，職務沒有變動、薪水也沒有調降。一名協助蔡智明的同事本來就是好友，每天餵他吃飯，若這名同事不在，其他同事也會主動替補，給蔡智明強大後援。

蔡太太說，先生確診後，她一度很灰暗、傷心，擔憂疾病奪走性命，也疑惑「他這麼年輕，為什麼是他？」反而是蔡智明非常樂觀，一直安慰她，讓她也逐漸接受了命運的安排。現在兩人明白，不需要設想太多「未來」，只要活在當下，每一天幸福快樂更重要。

有些漸凍人病友無法接受罹病的事實，把自己關在家裡，也讓蔡智明很不捨。他常鼓勵其他病友，應多走出來、接觸人群，盡可能維持和發病前一樣的生活、保持興趣，不要被疾病打倒，強大的意志力也幫他延緩了生命漸凍的速度。（編輯：陳清芳）1070314

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