米其林揭曉君品〈頤宮〉摘三星　明星、部落客愛吃這幾間

美食界眾所矚目的《米其林指南台北》今（14）日下午正式對外發表，晚宴中特別邀請蔡依林以嘉賓身份登場，展現一道以台灣山脈及舒爽氣候為靈感的精緻菜餚；最高等級的「三星」由君品酒店的「頤宮」餐廳奪下，其它奪得米其林星級的餐廳，還有明星跟美食部落客的推薦，絕對不能錯過一起來看看。

君品酒店的「頤宮」，其中招牌的「火焰片皮鴨三吃」，讓許多饕客慕名而來，要吃到這道料理還要先電話預訂，主持天后小S曾在節目中，大讚這道料理：「連冷掉都很好吃」，顯然廚師對於料理的堅持，絕對經得起考驗。另外米其林推薦的龍蝦、豆腐料理的滋味絕妙，原味蛋塔讓人再三回味，所有的餐點都獲得米其林評審員的一致推崇。

大腕燒肉，常有許多藝人光顧，一到晚餐時段更是一位難求，餐廳主打的「和牛」，吃過的人都讚不絕口。知名國片《大尾鱸鰻》邀請曾志偉、朱延平、楊祐寧、郭采潔、徐若瑄等明星在該餐廳辦慶功宴，一夥人在餐廳吃得盡興；藝人胡瓜也曾帶家人一起用餐；台北市議員歐陽龍與朋友聚會的地方，也選擇在這間餐廳。

RAW，在米其林公布名單前，就成為摘星熱門餐廳之一，而名單揭曉也獲得一星殊榮。其實餐廳主廚江振誠還有個明星哥哥江宏恩，江宏恩曾表示，弟弟是個有原則的人，即使是兄弟關係，上門吃飯沒有折扣，一樣要付原價。之前江振誠表示，新加坡的餐廳Restaurant ANDRE 在2月停業，且聲明將歸還米其林二星榮銜，而這次米其林公布獲獎餐廳時，他也沒有出席頒獎，之前他曾說過：「不想被既有印象制約，想多了解中國文化或食材，嘗試不同的東西。」



▲台北米其林指南一、二、三星餐廳得獎者合影。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.14）

想要吃美食又怕荷包縮水的話，除了奪下星級的餐廳外，也可以參考《米其林指南台北》中推薦的「米其林餐盤」，意指這些餐廳食材新鮮、細心準備，是美味佳餚。一共有70家餐廳入選，還有平價的街頭小吃在名單中，例如士林夜市的「斌大腸包小腸」、寧夏夜市的圓環邊蚵仔煎等，喜歡吃美食的你，不妨去試試看吧。



獲米其林餐廳名單如下

三星：

君品酒店- 頤宮中餐廳 Le Palais(粵菜)

二星：

1.祥雲龍吟(日本菜)

2.請客樓(中國菜)

一星：

台菜：

1.金蓬萊遵古台菜

2.明福台菜海產

西式料理：

3.侯布雄(法式料理)

4.La cocotte by Fabian verge(時尚法國菜)

5.Longtail(歐洲菜)

6.MUME(歐洲菜)

7.RAW(創新菜)

日本料理：

8.謙安和(日本菜)

9.鮨野村(壽司)

10.鮨隆(壽司)

11.吉兆割烹壽司

12.Taïrroir(創新菜)

粵菜：

13.大三元(粵菜)

14.雅閣(粵菜)

江浙菜：

15.天香樓(杭州菜)

燒烤：

16大腕(燒肉)

牛排

17.教父牛排