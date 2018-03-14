NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈再次淘汰賽娜　小戴跨出衛冕第一步清潔隊員好廉潔　婉拒紅包做愛心跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
中央社

陸監察法草案公布 留置措施引疑慮

中央社2018/03/14 18:36
中央社 兩岸 / NOWnews
中央社 兩岸 / NOWnews

（中央社台北14日電）中國官媒新華社今天公布監察法草案摘要，覆蓋黨職、公職人員以及國企和公辦單位中的管理人員。調查公民時採用的「留置」措施，仍未能解除外界對其可能危害人身自由的疑慮。

中共總書記習近平為將黨內反腐擴大到中國政企體系，決定以「國家監察體制改革」為名，推動國家及各地從省到市、市轄區政府都設置「監察委員會」。本次中國全國人大通過的修憲案中，就包括這項監察體制改革。

先前，外界對中國監察法的質疑主要包括：權力龐大而缺乏有效制衡、對調查對象的留置措施不能保障公民權力，留置期間不受檢察機關的監督，也不允許律師介入。

根據監察法草案，對涉嫌行賄犯罪或者共同職務犯罪的涉案人員，監察機關可以採取留置措施。留置時間不得超過3個月，在特殊情況下，可以延長一次。

一旦採取留置措施，應當在24小時內通知被留置人員的家屬和工作單位，但有例外條款：有可能毀滅、偽造證據，干擾證人作證或者串供等有礙調查情形的除外。外界曾質疑此條款可能遭濫用。

目前在中國大陸，刑事拘留是14天，可延長至37天，刑法的指定居所監視居住則可長達6個月。監察法的留置措施有些人質疑是一種到退。

根據監察法草案摘要，監察對象包括：中共機關、公務人員、法院及檢察院人員、監委自身；受國家機關委託管理公共事務的組織中從事公務的人員；國有企業管理人員；公辦的教育、科研、文化、醫療衛生、體育等單位中從事管理的人員；基層群眾自治組織中從事管理的人員等。

美國之音中文網先前報導，中共黨員有8800萬人，而由政府資助的企業和事業單位約有6200萬員工，其中很多人不是黨員。紐約大學法學院教授孔杰榮（JeromeCohen）質疑，按照中國監察法的規劃，按政府資助大學的教授也要歸監察委來管。

報導並引述在美國的中國法律學者滕彪說，「留置在實際效果上等同於中紀委的雙規（在規定時間和規定地點就涉及案件提出說明）。和之前的雙規一樣，是對公民權利非常大的威脅。」

草案明訂，國家監察委員會對全國人民代表大會及其常務委員會負責，並接受其監督。但是在中國，全國人大被認為是「橡皮圖章」。

至於監察委和原有司法體系之間可能產生的重疊或衝突問題，草案規定，將涉嫌職務犯罪者的調查結果移送人民檢察院依法審查、提起公訴；此外，「監察機關辦理職務違法和職務犯罪案件，應當與審判機關、檢察機關、執法部門互相配合，互相制約。」（編輯：張淑伶/朱建陵）1070314

綠支持徐定禎 洪耀福：給...法院組織法擬大修 設大法...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan