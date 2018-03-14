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中央社

華固擬配股利5.2元 殖利率7.03%

中央社2018/03/14 18:44
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者韋樞台北14日電）華固建設下午董事會中通過去年財報，每股稅後盈餘(EPS) 7.87元，每股配發現金股利5.2元，殖利率7.03%。華固表示，今年部分盈餘將保留到明年配發，讓每年配股利平均化。

華固合併營收新台幣103億7584萬元，年減12%；營業毛利31億9176萬元，年減11.9%；營業利益22億8092萬元，年減18.58%；稅前淨利27億337萬元，年減6.08%；本期淨利21億7829萬元，年減10.46%；稅後歸屬母公司綜合損益21億5971萬元，年減7.73%，EPS 7.87元，少於2016年的8.73元。

配發現金股利部分，今年每股配5.2元現金股利，少於去年的5.6元。

華固董事長鍾榮昌表示，華固位於台北市內湖的「碧湖天」可銷售戶數50戶已順利全數售盡，總銷約20億元，目前還有60億元「華固敦品」及110億元的大直金泰段商辦案。

鍾榮昌指出，考量不少投資人，包括退休基金、長期持有者的獲利要穩定，所以今年仍維持穩定的配發政策。

他透露，今年華固沒有新完工交屋案，去年賺得的盈餘必須要保留一些到明年配發現金股利用，預估明年有三大案交屋，包括台北市的「華固樂慕」、「華固名鑄」、新北市土城的「華固新代田」，明年的營收會爆發創新高，估計2020年所配股利將是歷年最高。（編輯：黃國倫）1070314

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