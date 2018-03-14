華固擬配股利5.2元 殖利率7.03%

配發現金股利部分，今年每股配5.2元現金股利，少於去年的5.6元。

華固董事長鍾榮昌表示，華固位於台北市內湖的「碧湖天」可銷售戶數50戶已順利全數售盡，總銷約20億元，目前還有60億元「華固敦品」及110億元的大直金泰段商辦案。

鍾榮昌指出，考量不少投資人，包括退休基金、長期持有者的獲利要穩定，所以今年仍維持穩定的配發政策。

他透露，今年華固沒有新完工交屋案，去年賺得的盈餘必須要保留一些到明年配發現金股利用，預估明年有三大案交屋，包括台北市的「華固樂慕」、「華固名鑄」、新北市土城的「華固新代田」，明年的營收會爆發創新高，估計2020年所配股利將是歷年最高。（編輯：黃國倫）1070314