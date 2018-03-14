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中央社

全美學生走出教室 紀念佛州槍擊罹難者

中央社2018/03/14 18:46
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社華盛頓14日綜合外電報導）美國佛羅里達州中學槍擊案發生至今屆滿一個月，全美數萬名學生今天上午將發起「走出教室」活動，以紀念槍擊案罹難者。

法新社報導，「全國走出教室」（NationalSchool Walkout）活動預定上午10時舉行，屆時參與活動的學生將走出教室至少17分鐘，每分鐘代表上月情人節佛州派克蘭（Parkland）槍擊案中遇害的一個人。

這項活動是為了紀念道格拉斯中學（MarjoryStoneman Douglas High School）的罹難者，由策畫今年1月川普就職典禮當天數百萬人參加的「女性大遊行」（ Women March）同一團體主辦。這項「走出教室」活動也是對困擾美國社會已久槍枝暴力問題的一種抗議。

這些要求政府有所行動的人有很多以「夠了」（＃Enough）為標籤，他們呼籲當局採取各種措施，包括擴大購買槍枝者的背景審查和限制購買攻擊步槍等。

主辦單位在官網中說：「學生和教職員有權在安全的環境中學習或教學，免於在教室或返家途中遭射殺的恐懼。」

「我們的校園不安全。我們的城鎮不安全。國會必須採取實際行動，保障我們的安全，通過聯邦槍枝改革立法，解決槍枝暴力的公共衛生危機。」（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1070314

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