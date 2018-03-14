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中央社

宜蘭選戰 洪耀福：林姿妙連公文都不會看

中央社2018/03/14 18:42
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者呂欣憓、沈如峰台北14日電）民進黨今天通過提名陳歐珀競選宜蘭縣長，民進黨秘書長洪耀福說，「要當縣長的人第一課就是整合」。國民黨提名的林姿妙「看似強大其實並不強」，連公文都不會看。

羅東鎮長林姿妙受訪時回應，若她連公文都不會看，哪來近8年來的羅東鎮公所良好政績？她就任鎮長近8年來，財政轉虧為盈，另外在觀光、環保等方面也獲得肯定。對於外界批評，她還是堅持一步一腳印，未來將全力為縣民打拚。

民主進步黨中執會今天通過提名立法委員陳歐珀選宜蘭縣長，宜蘭縣原有三位登記，後來二位退選，形成陳歐珀一人同額參選，未辦理初選。

黨中央提名陳歐珀，地方反彈聲浪不小，洪耀福今天接受媒體訪問表示，「要當縣長的人第一課就是整合，候選人要展現整合誠意。」候選人若有問題，黨都會介入協助，既然提名了就會尊重候選人判斷決定，黨不要越位。

對於中國國民黨提名的宜蘭縣長參選人、羅東鎮長林姿妙，洪耀福說林姿妙「看似強大其實並不強」，過去民進黨沒有提名，讓林姿妙一直跑行程，現在民進黨提名完了、整合好就會開始比較，以林姿妙的口才、能力、見識，未來會接受很多檢驗。

洪耀福說，林姿妙連公文都不會看，都要人家幫忙看，「一個公文都不會看的人要當縣長，這也太為難、勉強了。」洪耀福說，林姿妙好處是認真勤奮，「只有這樣就能當縣長嗎？」這要縣民思考，林姿妙背後複雜政商關係也會被人檢視。

洪耀福認為，縣長和民意代表不一樣，民意代表就是認真服務，縣長要有想像力、規劃和願景，有實際行動去實踐夢想，「目前這些對手是沒有的」。

中執會今天也通過提名翁章梁競選嘉義縣長，洪耀福說，他日前和選對會召集人林錫耀到嘉義看燈會，有和嘉義縣長張花冠見面，張花冠有大局觀，認為民調結束了，這是黨內同志競爭，輸贏有一定差距，張花冠說會協助勸議長張明達接受結果。

此外，對於時代力量立委林昶佐不排除出戰台北市長選戰，洪耀福說，先讓子彈飛一飛，塵埃落定再來看。而對於台北市長柯文哲近來拜會不少獨派大老，是否會改變綠營基層支持者對柯文哲的看法，洪耀福說觀察中。

中執會今天通過提名嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣等參選人名單，苗栗縣支持無黨籍的徐定禎後，還有新竹縣、花蓮縣、新北市、台北市、金門和馬祖等待提名，洪耀福說，這些地方還在觀察，金馬可能比較後面。（編輯：李淑華）1070314

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