無障礙校園　漢口國中無障礙電梯啟用

漢口國中今日展開26周年校慶活動，同時舉辦志學館無障礙電梯的啟用典禮，學生們齊聚演奏樂器並有合唱團演唱，共同慶賀，副市長林依瑩也在教育局長彭富源的陪同下出席，立委張廖萬堅、市議員陳淑華等人也到場，氣氛熱鬧溫馨。

為打造友善身心障礙學生的學習環境，讓學生於校園順利學習，台中市政府每年除補助上千萬元改善各校無障礙校園環境外，亦積極向教育部爭取經費，維護身心障礙學生就學權益。今(14)日漢口國中校園內志學館無障礙電梯正式啟用，副市長林依瑩到場見證，除肯定電梯有助校園環境友善、嘉惠更多人之外，也期勉學子在校快樂學習、勇敢追夢。

林依瑩表示，兩年前漢口國中的一位同學劉柏岑，在同學的陪伴下，一起參加大隊接力圓夢，故事感動全台；而過程中也讓人看見校園無障礙空間建構的必要，因此在市長林佳龍、立委張廖萬堅等人的努力下，成功爭取並完成電梯設置。

立委張廖萬堅表示，兩年多前他到漢口國中參加運動會，過程中發現校園需要無障礙電梯的設置，因此努力協助爭取，感謝中央與市府的支持，讓電梯順利啟用；而劉柏岑同學的故事感動人心，相信除對漢口國中同學帶來影響力外，也感動全台民眾見證熱血的生命教育故事。

當年協助爭取的家長會長陳義隆表示，志學館在興建時，因為無障礙法令尚未立法，並未設置電梯，柏岑必須由同學揹著他上下樓梯才能參與課程及活動，讓他看了相當不忍，很感謝萬堅立委重視校園的無障礙環境，極力爭取下完成無障礙電梯的設置，未來能嘉惠更多有需要的學童，未來出借社區使用時，孕婦、幼兒、老人家等行動不便者均能因此𣈱行無阻。

漢口國中校長張秋桂表示，校友劉柏岑曾因罹患疾病，造成全身癱瘓語言功能全失，但他仍每日堅持到校學習，同學也從旁給予協助，由於當時校內的志學館在興建時，並未設置無障礙升降設施，以致劉柏岑就學期間在志學館的課程及活動參加不易，經過各界努力協助促成，終於成功完成無障礙電梯的設置。

教育局表示，市府重視身心障礙學生的學習環境，以通用化設計為出發點，補助學校改善無障礙校園環境，近3年每年平均補助近43間學校，未來將持續提升全市學校的無障礙通行環境，建置更多友善校園環境。