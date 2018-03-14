NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
政治總覽黨政要聞國會殿堂政治名家政治巷仔內國防軍武首都焦點
即時跑馬燈再次淘汰賽娜　小戴跨出衛冕第一步清潔隊員好廉潔　婉拒紅包做愛心跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
政治

放棄柯文哲？洪耀福：我們先讓子彈飛

記者陳弘志／台北報導2018/03/14 18:55
▲放棄柯文哲？與時代力量可能自推人選，民進黨祕書長洪耀福 14 日表示「我們先讓子彈飛」。（資料照／記者陳弘志攝 )
▲放棄柯文哲？與時代力量可能自推人選，民進黨祕書長洪耀福 14 日表示「我們先讓子彈飛」。（資料照／記者陳弘志攝 )

民進黨基層要求在台北市自推市長參選人的聲浪越來越高，對於民進黨是否不再禮讓柯文哲，以及時代力量可能自推人選，民進黨祕書長洪耀福 14 日表示，台北市長部分「我們先讓子彈飛」。

洪耀福表示，民進黨中執會於 14 日拍板五個縣市（嘉義、宜蘭、台南、高雄，和苗栗禮讓徐定禎）的縣市長提名人選後，目前民進黨只剩下：新竹縣、花蓮縣、金門縣、馬祖連江縣和雙北六個縣市還沒決定人選。洪耀福說，金馬兩地或許會是最後才安排，「雙北不一定最後處理」。

至於民進黨究竟要不要再度禮讓柯文哲，以及時代力量無法接受柯文哲，醞釀自推林昶佐參選台北市長，洪耀福表示「時代力量確定要選嗎」？洪耀福說，民進黨「先讓子彈飛，等塵埃落定再說」。

對於柯文哲最近自行找綠營大老見面溝通，洪耀福說「目前觀察中」。記者追問「感覺柯文哲仍有善意？」洪耀福回答「繼續觀察」。

洪耀福說明，這次中執會通過嘉義、宜蘭、台南、高雄四地的縣市長提名名單，現場都是一致通過，沒有不同意見。黨中央的原則是一旦提名，就讓候選人衝刺，全力以赴。至於宜蘭陳歐珀的整合部分，黨中央未來會協助，但是既然已經提名陳，黨中央就會尊重候選人的判斷與決定，「黨不要越位，先讓他想辦法整合」。

關鍵字洪耀福柯文哲台北市長選舉時代力量
嘉義花文大戰　洪耀福：即將回常態國民黨苗栗慘了？耀福這樣說徐定楨

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan