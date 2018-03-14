放棄柯文哲？洪耀福：我們先讓子彈飛

民進黨基層要求在台北市自推市長參選人的聲浪越來越高，對於民進黨是否不再禮讓柯文哲，以及時代力量可能自推人選，民進黨祕書長洪耀福 14 日表示，台北市長部分「我們先讓子彈飛」。
洪耀福表示，民進黨中執會於 14 日拍板五個縣市（嘉義、宜蘭、台南、高雄，和苗栗禮讓徐定禎）的縣市長提名人選後，目前民進黨只剩下：新竹縣、花蓮縣、金門縣、馬祖連江縣和雙北六個縣市還沒決定人選。洪耀福說，金馬兩地或許會是最後才安排，「雙北不一定最後處理」。
至於民進黨究竟要不要再度禮讓柯文哲，以及時代力量無法接受柯文哲，醞釀自推林昶佐參選台北市長，洪耀福表示「時代力量確定要選嗎」？洪耀福說，民進黨「先讓子彈飛，等塵埃落定再說」。
對於柯文哲最近自行找綠營大老見面溝通，洪耀福說「目前觀察中」。記者追問「感覺柯文哲仍有善意？」洪耀福回答「繼續觀察」。
洪耀福說明，這次中執會通過嘉義、宜蘭、台南、高雄四地的縣市長提名名單，現場都是一致通過，沒有不同意見。黨中央的原則是一旦提名，就讓候選人衝刺，全力以赴。至於宜蘭陳歐珀的整合部分，黨中央未來會協助，但是既然已經提名陳，黨中央就會尊重候選人的判斷與決定，「黨不要越位，先讓他想辦法整合」。