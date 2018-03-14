放棄柯文哲？洪耀福：我們先讓子彈飛

民進黨基層要求在台北市自推市長參選人的聲浪越來越高，對於民進黨是否不再禮讓柯文哲，以及時代力量可能自推人選，民進黨祕書長洪耀福 14 日表示，台北市長部分「我們先讓子彈飛」。

洪耀福表示，民進黨中執會於 14 日拍板五個縣市（嘉義、宜蘭、台南、高雄，和苗栗禮讓徐定禎）的縣市長提名人選後，目前民進黨只剩下：新竹縣、花蓮縣、金門縣、馬祖連江縣和雙北六個縣市還沒決定人選。洪耀福說，金馬兩地或許會是最後才安排，「雙北不一定最後處理」。

至於民進黨究竟要不要再度禮讓柯文哲，以及時代力量無法接受柯文哲，醞釀自推林昶佐參選台北市長，洪耀福表示「時代力量確定要選嗎」？洪耀福說，民進黨「先讓子彈飛，等塵埃落定再說」。