美光高層異動 Raj Talluri出任行動事業資

美光 (股票代碼：MU) 宣佈，已任命 Raj Talluri 為行動事業單位資深副總裁暨總經理，Talluri 將負責帶領和拓展行動事業，打造世界級行動解決方案，掌握從低階裝置至旗艦型智慧手機，在新應用模式帶動下的市場商機。

美光表示，Talluri 將向執行副總裁暨事業總監 Sumit Sadana 報告；Sadana 表示，在新興的應用模式下，如人工智慧 (artificial intelligence，簡稱 AI)、擴增實境 (augmented reality，簡稱 AR) 和先進影像等技術，將促使行動裝置日益複雜，需要以新的解決方案來處理、分享和運用數據資料，因此記憶體和儲存裝置對行動平台來說變得更加重要。