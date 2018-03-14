三大法人賣超92.7億元 外資期現貨同步偏空 仍續

期貨部分，三大法人則同步偏空，外資減碼多單 2069 口，淨部位多單跌破 5 萬口，來到 47943 口；投信加碼空單 16 口，淨部位空單來到 29696 口；自營商加碼空單 175 口，淨部位空單來到 2490 口，合計三大法人減碼多單 2260 口，淨部位多單為 15757 口。

台股今 (14) 日終場下跌 56.83 點，以 11038.8 點作收。三大法人僅自營商單獨偏多，外資及陸資賣超 83.19 億元，外資自營商買超 42 萬元，投信賣超 2.01 億元，自營商自行買超 5.88 億元，自營商避險賣超 13.38 億元，三大法人合計賣超 92.71 億元。期貨外資持續偏空，減碼多單 2069 口，不過外資持續賣超台灣 50 反 1，已連 15 天站在賣方。

外資今天主要賣盤集中在電金權值股，其中電子三雄同遭外資賣超，鴻海賣超又衝高到 1.4 萬張，台積電也中止連 2 天買超，股王大立光更是中止連續 5 天買超，另外友達、大同、台灣大、晶電、群創、燿華、光寶科、華通、鴻準等，外資賣超張數也都超過 2500 張。

金融股部分，外資賣盤也略為加重，其中新光金賣超逾 2 萬，中信金賣超也超過 1 萬張，國泰金、兆豐金、玉山金、元大金等也均遭賣超。

ETF 部分，外資連續 3 天買超台灣 50；至於台灣 50 正 2，外資也同樣連續 3 天買超；另外看空的台灣 50 反 1，外資則是連續 15 天賣超。

外資集中市場買超第 1 名為永豐金，買超 9354 張，第 2 名彩晶，買超 5148 張，第 3 名元富證，買超 3932 張；第 4 名大成鋼，買超 3058 張；第 5 名國喬，買超 2998 張，第 6 到 10 名分別為日月光，買超 2957 張；華南金，買超 2728 張；華新科，買超 2691 張；旺宏，買超 2607 張；聯詠，買超 2210 張。

外資集中市場賣超第 1 名元大台灣 50 反 1 ，賣超張數 27071 張，第 2 名新光金，賣超張數 20886 張，第 3 名華邦電，賣超 15131 張，第 4 名鴻海，賣超 14210 張，第 5 名中信金，賣超 10091 張。6 到 10 名依序為，友達，賣超 10081 張；大同，賣超 9093 張；台灣大，賣超 8653 張；晶電，賣超 7109 張；台積電，賣超 6656 張；元大滬深 300 正，賣超 6462 張。

法人表示，外資今天中止近期連續 2 天大幅買超台股的動作，尤其電子三雄都遭到外資賣超，顯示對美國經貿策略，外資心態仍偏保守，由於美國是中國主要出口市場，偏偏中國又是台廠重要生產基地，在消息面不確定因素下，外資要再度回復大幅買超的機率降低，只能看內資是否能有效撐住盤勢。