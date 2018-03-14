中情局長提名人涉刑求 面臨國會聽證難關

法新社報導，哈斯佩爾在情報圈備受敬重，1985年加入中情局的她被視為遵守紀律、不畏辛苦的外勤特務，在傳統由男性主導的中情局一路往上爬，2017年2月出任副局長。若獲參院確認批准，哈斯佩爾將成為首位女性中情局長。

川普在美東時間13日任命中情局長蓬佩奧（MikePompeo）接任國務卿，並提名61歲的祕密行動老手哈斯佩爾（Gina Haspel）接掌中情局（CIA）。

（中央社記者尹俊傑台北14日電）美國總統川普屬意中央情報局副局長哈斯佩爾接掌中情局，但美國多位國會議員質疑她過去在反恐行動中捲入刑求爭議，預料將在聯邦參議院聽證會上緊咬這項議題。

不過，哈斯佩爾2002年管理中情局在泰國一處「黑牢」，被控以水刑等酷刑偵訊蓋達組織（Al-Qaeda）嫌犯，之後還協助銷毀刑求相關錄影帶，這項爭議可能成為她接掌中情局的絆腳石。

參院情報委員會預定未來幾週舉行聽證會，多位國會議員已預告將就刑求一事挑戰哈斯佩爾。

共和黨籍參議員馬侃（John McCain）形容，中情局刑求嫌犯是「美國歷史上最黑暗篇章之一」。哈斯佩爾在批准程序中，必須解釋參與中情局偵訊計畫的本質與程度。

民主黨籍參議員魏登（Ron Wyden）更直言，哈斯佩爾的背景不適合擔任中情局長。

紐約時報（New York Times）報導，在參院聽證會上，哈斯佩爾將被迫回答有關水刑和過去如何與犯人互動的問題。由於川普曾暗示應恢復水刑，哈斯佩爾可能也必須回答她是否同意這種作法，是否認為刑求是由恐怖主義嫌犯口中取得情資的有效方式。

民主黨籍參議員范士丹（Dianne Feinstein）曾主導參院情報委員會對中情局偵訊計畫的調查。2014年出爐的調查報告指出，中情局偵訊計畫有嚴重瑕疵，參與者誇大刑求效果，誤導決策者。

范士丹13日不願透露是否會阻擋哈斯佩爾提名案，僅說將視兩人會面的結果決定是否支持。

前司法部長霍德（Eric Holder）的國安幕僚傑福瑞斯（Amy Jeffress）則替哈斯佩爾辯護。哈斯佩爾擔任中情局倫敦分站主管時，傑福瑞斯也在倫敦任職。

傑福瑞斯說：「哈斯佩爾將因為參與偵訊計畫受到批評，但我與她共事的經驗是，她已從錯誤學到教訓，並將成為思慮周到且認真負責的中情局領袖。」（編輯：廖漢原）1070314