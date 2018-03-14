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爸爸啟蒙學做菜 型男大廚開店8月摘星

中央社2018/03/14 18:53
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者張茗喧台北14日電）受到大廚老爹啟蒙，41歲的香港型男林明健毅然決然休學，踏上廚藝之路，追隨米其林餐廳的名廚深耕香港和上海，去年中旬開了Longtail餐廳，僅短短8個月就摘下米其林一星。

有餐飲界聖經的「米其林指南」（Le GuideMichelin），今天首度公布台北20家餐廳獲頒米其林星級餐廳。

這次獲得一星的Longtail是位於敦化南路的當代料理餐廳，去年7月剛剛開幕，僅短短8個月就摘星，該店的主廚是今年41歲的林明健。

從小在香港長大的林明健，並非科班出生，20多歲時還曾來台灣讀過幾年大學，專攻日文，但沒讀幾年就發現讀大學不是他想要的，毅然決然休學回到香港學做菜。

林明健之所以踏進廚房，最重要的啟蒙者就是他的廚師老爹，林明健說，由於爸爸是廚師，讓他從小就接觸到廚師、廚房和各式美食，對餐飲業並不陌生。

令林明健最念念不忘的，是爸爸那一盤鑊氣十足的炒麵，他回憶，以前爸爸總是上班上到半夜，在家裡幾乎吃不到爸爸煮的菜，因此每逢週末，他總會特地在家裡等爸爸回家，而爸爸總會帶著一盤他最愛的炒麵，那滋味令他至今仍回味不已。

在台灣休學回香港後，林明健到香港東方文華酒店學習法國料理，後來更隨米其林三星廳餐的主廚到上海開餐廳，一待就是10個年頭，直到去年中旬才開了當代料理Longtail餐廳。

餐廳開幕僅短短8個月就摘星，林明健笑說「是整個團隊的功勞」，一名廚師不論多厲害，若是沒有整個團隊一起努力，也無法達成任何事，對他個人而言也是非常大的肯定。

對於第一次到餐廳用餐的饕客，林明健推薦必點料理有店裡相當受歡迎的鴨肝餃子、鮮蝦漢堡，主菜則可試試馬頭魚或牛小排，至於招牌甜點「咖椰土司」是結合法國土司、星馬風味的特色甜點，幾乎是桌桌必點。（編輯：陳清芳）1070314

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