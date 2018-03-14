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中央社

立院初審都更條例 政府代拆條款暫保留

中央社2018/03/14 18:53
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者陳俊華台北14日電）立法院內政委員會今天審查都市更新條例修正草案。內政部次長花敬群表示，對公辦都更大部分已達成共識，但自劃都更單元是否要由政府代為拆除，還需再溝通，盼修法能儘速完成。

花敬群會後受訪時表示，今天把公辦都更整章討論完，達成絕大部分共識，有立委對於公開徵求實施者還有疑慮，相信會慢慢形成共識；自劃更新單元部分，立委同意應保留自劃更新單元、不該設落日條款，但是否由政府代為拆除等，要不要與一般更新地區案子有所區隔，還需再溝通。

花敬群說，都更條例本來就非常複雜，若要用高標準要求各項細節的話，「其實只是讓困難的事情持續困難」，呼籲社會各界、團體要了解，不趕快積極推動都更，台灣居住環境、安全將快速惡化。

他說，盼建立在「多數可接受，而且可執行」的角度下，儘速完成都更條例修法，趕快讓期待都更的民眾需求能被滿足，「不然困於彼此的理念，最後害到的是大家，這並不是好事」。

內政委員會召委、民進黨立委洪宗熠則說，今天審查速度雖然有點慢，但立委能妥善提出意見，針對保留條文和立委有疑慮的部分，他要求內政部要加強跟相關部會溝通，明天才能加速審查速度。

洪宗熠說，像「策略型都更」部分，有立委認為行政院版不夠周延，劃的範圍太大，應再多研究，不要損及地主、利害關係人權益，許多立委很堅持保障弱勢地主權益，是滿好的；另外，文化資產保存部分，政院版沒有妥善研擬，未來不能這麼草率的納入都更區域。

民進黨立委姚文智表示，今天主要確立未來公辦都更發展方向，中間雖然有些出入，像他提案在行政院能成立一個委員會或小組，由最高行政首長來主導，變成國家重要政策，但行政部門較不願意，這可再討論，「政府願意跨出第一步，扛起都更責任」。

姚文智說，草案第21條就是配合大法官釋字709號解釋修法，過去只要1/10的所有權人同意就能自行劃定更新單元、提出事業概要，變成大家競相獵地；修法後必須超過1/2所有權人同意，不管是建商或都市更新會，推動前都必須先說服半數的人，「這是未來都更體系很重要的一步」。

姚文智表示，公益性和公共性應彰顯具足，劃定都更地區、都更單元應循都市計畫體系，「以公劃都更為主，私辦為輔」，透過這樣的因勢利導，讓公部門投入都更的努力導引私部門的協助，才能達成公私協力，不要公部門袖手旁觀，私部門只針對有利可圖的進行都更。（編輯：蘇志宗）1070314

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