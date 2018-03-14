影視業指惠台措施不具體 將組團赴北京爭取

台灣電視劇製作產業聯合總會會長林錫輝表示，這次推出的惠台措施有3條跟影視業有關，業者對大陸願意開大門走大路表示歡迎，但希望言出必行才比較實惠。

由張顯耀發起的台灣圓桌論壇今天下午舉行「立足台灣，前進大陸，如何布局兩岸影視市場」座談會，多名台灣影視業者、學者出席；會場架起背板還有舞台、燈光、音響，更像是一場動員誓師大會。

（中央社楊昇儒台北14日電）針對中國大陸祭出惠台31條措施，台灣影視業者、學者今天在一場座談會表示歡迎，但直指措施不具體、缺乏配套。對此，前陸委會副主委張顯耀表示將組團率業者赴北京爭取。

林錫輝指出，大陸現在每年產製電視劇超過1萬小時，「台灣幾乎要歸零了」，希望大陸能開放每天固定在黃金時段播出兩小時台劇，這對促進兩岸兩百姓互相認識非常有幫助。

台灣電影文創產業協會理事長陳志寬則呼籲中國開放台灣業者可到大陸開設影視產業公司，並能把意識形態審查減到最低，有利兩岸合拍電影。

中華傳播管理學會理事長賴祥蔚、中華民國廣播電視節目製作商業同業公會理事長汪威江也都指出，大陸加入世界貿易組織（WTO）的15年緩衝期已屆，影視產業本來就要對世界開放；但這次措施內容並不具體，業者要爭取開放的還有很多。他們呼籲中國大陸應該全面給台灣「準國民待遇」。

張顯耀表示，惠台31條措施，樂觀的人看到的是希望與遠景，悲觀的人看到的是風險與威脅。台灣影視業即將步入未來戰略機遇期，中國廣電總局應該提出時間表與配套，他將組團率業者赴北京爭取。（編輯：張淑伶）1070314