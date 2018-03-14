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知名物理學家霍金逝世 科技部發文悼念

中央社2018/03/14 18:53
中央社 科技 / NOWnews
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（中央社記者朱則瑋台北14日電）世界知名物理學家霍金逝世，科技部今天發文悼念表示，科技部與全球的科研夥伴對霍金的離去同感遺憾，他一生的智慧結晶與開創性的發現，將永留後世。

霍金（Stephen Hawking）在21歲確診罹患漸凍人症，隨病情逐漸加重後，全身癱瘓已久、只能透過電腦發聲，14日逝世，享壽76歲。有別於漸凍人發病後平均2至5年壽命，霍金和疾病奮戰了55年。

科技部今天發紀念文表示，今天是物理界的巨擘愛因斯坦139歲的生日，然而自遠方傳來了令人遺憾的消息，另一位被譽為在愛因斯坦後最偉大科學家之一的霍金，他76年的精采人生也落幕。

科技部指出，霍金是著名的物理學家與宇宙學家，生前於英國劍橋大學理論宇宙學中心擔任研究主任(Center for Theoretical Cosmology, University ofCambridge)，最重要的貢獻是對於黑洞奇異點及霍金輻射的研究。他在1988年所出版的「時間簡史：從大爆炸到黑洞」更是全球最為著名、最廣為流傳的科普著作之一，對後世的影響力極為深遠。

科技部表示，霍金在21歲時罹患漸凍症，全身逐步地癱瘓，最後只剩幾根手指可動，在長達半個世紀的時間內，他的肉身被禁錮在輪椅上，但樂觀開朗的他，仍持續不倦的透過數學與物理，探索未知宇宙。晚年霍金對外星人的存在，有一番特別的見解，他認為宇宙的另一端必有更高等的外星文明存在，倘若世上真有靈魂，樂觀如他，此刻或許正開心能脫離肉身的有形限制，試圖飛向宇宙深處要驗證他的無窮想法。

科技部表示，科技部與全球的科研夥伴對霍金的離去同感遺憾，他一生的智慧結晶與開創性的發現，將永留後世，在科學的長河中吹奏永恆而傳奇的樂章。（編輯：李信寬）1070314

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