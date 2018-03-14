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Necos出拉拉熊頭套　貓奴的最愛肯定讓愛貓氣噗噗

寵毛網2018/03/14 18:29
Necos出拉拉熊頭套　貓奴的最愛肯定讓愛貓氣噗噗（圖／寵毛網）
Necos出拉拉熊頭套　貓奴的最愛肯定讓愛貓氣噗噗（圖／寵毛網）

在市面上十分受歡迎的貓頭套，從2015年9月日本「奇譚俱樂部」正式推出第一彈的ねこ泥棒《小偷貓頭巾》後，一直到今年2018年2月一共推出17彈，這驚人的17彈讓人體會這股「整主子」勢力的龐大。而necos也搭上這股頭套風潮，從「森林的化妝舞會」開始，就讓人知道他們的野心絕不容小覷，緊接在第二彈「貓咪的旅行世界」後的第三至第五彈，竟然是變裝成Care bears（愛心熊）、角落生物和拉拉熊，這嚇死人的超強悍「變裝秀」，相信貓奴們肯定是要全套入手的（擊掌）。

necos弟一彈「森林的化妝舞會」。

necos弟一彈「森林的化妝舞會」。（圖／翻攝自necos官網）

Necos從第一彈主打華麗的「森林的化妝舞會」，有著大蝴蝶組合、紳士帽、小紅帽和類似奶奶帶著睡帽共六款，第二彈則是到世界各國去旅行，不僅有荷蘭帽、美國山姆先生的高帽，連中國的五星旗帽都有，只能說necos也是挺有創意。而在官網的預售清單中，可以看到四月將推出Care bears的變裝帽，這系列擁有八種顏色的熊頭，實在是太誘人了！

第二彈「貓咪到世界各國去旅行」包含了各國家的特色帽子。

第二彈「貓咪到世界各國去旅行」包含了各國家的特色帽子。（圖／翻攝自necos官網）

四月將推出的Care bears（愛心熊）熊頭套，八個顏色光是一字排開，每個都好想入手呀！

四月將推出的Care bears（愛心熊）熊頭套，八個顏色光是一字排開，每個都好想入手呀！（圖／翻攝自necos官網）

每隻Care Bears都有其專屬的名字，更代表不同涵義。

每隻Care Bears都有其專屬的名字，更代表不同涵義。（圖／翻攝自necos官網）

超粉嫩的色系，是逼人一次買一盒吧！

超粉嫩的色系，是逼人一次買一盒吧！（圖／翻攝自necos官網）

五月底會推出重磅「拉拉熊」與角落生物，小編可以想像哀嚎聲四起，畢竟瘋狂貓奴肯定沒少做全包這件事，全系列都由盒玩方式販售，也就是逼死人不償命，用盒抽來博運氣的模式！（當然小編的建議就是整盒直接全包了吧～ＸＤ）

五月底將推出的拉拉熊系列，有主角拉拉熊（Rilakkuma）、夥伴白熊（Korilakkuma）和小雞（Kiiroitor）三個角色。

五月底將推出的拉拉熊系列，有主角拉拉熊（Rilakkuma）、夥伴白熊（Korilakkuma）和小雞（Kiiroitor）三個角色。（圖／翻攝自necos官網）

拉拉熊基本三款，每款都超經典。（

拉拉熊基本三款，每款都超經典。（圖／翻攝自necos官網）

以超放鬆的拉拉熊，臉上還浮現微妙的臉紅狀態。

以超放鬆的拉拉熊，臉上還浮現微妙的臉紅狀態（嗯！究竟是做了什麼好事～ＸＤ！）（圖／翻攝自necos官網）

由San-X推出以角落作為主題的《角落生物》，代表謙虛而且不張揚的個性，只有角落才能讓他們感覺到安心的神秘特性，不僅有可愛的白熊、炸豬排、企鵝、貓咪、蜥蜴、河童。

由San-X推出以角落作為主題的《角落生物》，代表謙虛而且不張揚的個性，只有角落才能讓他們感覺到安心的神秘特性，不僅有可愛的白熊、炸豬排、企鵝、貓咪、蜥蜴、河童，這系列光是照片就讓人好療鬱呀！（圖／翻攝自necos官網）

角落生物更是官網預購第一名，可見其魅力無法擋。

角落生物更是官網預購第一名，可見其魅力無法擋。（圖／翻攝自necos官網）

炸蝦、企鵝、蜥蜴那萌萌的造型，小編最愛肯定是炸蝦了！

炸蝦、企鵝、蜥蜴那萌萌的造型，小編最愛肯定是炸蝦了！（圖／翻攝自necos官網）

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關鍵字necos拉拉熊角落生物貓頭套
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