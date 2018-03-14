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中央社

立康去年EPS 6.02元 創下歷史新高

中央社2018/03/14 19:01
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者韓婷婷台北14日電）立康生醫2017年受惠產品宅配客購率及金額提升，加上新產品發酵，EPS達6.02元，創下歷史新高，擬配發2.5元現金股利，立康表示，將持續尋找營運據點及合作模式力拚獲利逐年攀升。

立康2017年整體營收新台幣4.96億元，較2016年同期成長10.06%，續創新高，其中保健食品、藥品銷售營收占比分別為79.19%、19.53%。營業淨利8473萬元，年增27.24%。

另外，因與台灣優力訴訟案經高等法院二審判決勝訴， 立康無需負連帶賠償責任，因此將以往所認列訴訟損失計約5098萬元轉為業外收益，促使2017年稅後淨利1.34億元較2016年6151萬元翻倍成長，每股稅後盈餘（EPS）為6.02元，創下歷史新高。

立康董事會同意，去年盈餘決議配發2.5元現金股利，依3月14日收盤價格54.2元計算，殖利率4.61%。

立康表示，自轉型為觀光工廠，獲利逐年攀升屢創新高，2017年業績表現較上年翻倍成長，主要來自公司祭出的三大策略成功。在客購策略上，去年擴大會員範圍，並強化客購服務，促使產品宅配客購業務成長近2成。

立康旗下擁有「中草藥產業文化館」及「健康養生觀光工廠」。立康表示，今年仍將持續積極尋求其他合適的營運據點，且不排除異業合作模式，力拚獲利逐年創新高。（編輯：黃國倫）1070314

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