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江振誠想禮讓 米其林仍給RAW一星

中央社2018/03/14 19:02
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者吳欣紜、張茗喧台北14日電）台灣名廚江振誠雖然在去年底宣布將回台時，曾公開懇請台北米其林指南將垂愛留給RAW以外的餐廳，但RAW仍在首屆台北米其林指南中獲得一星殊榮。

首屆台北米其林指南今天出爐，一共有20家餐廳摘星，獲得3星的僅有君品頤宮中餐廳、二星則有祥雲龍吟及台北喜來登請客樓，另外包括RAW、Tairroir態芮、鮨野村、天香樓等17家餐廳獲得一星。

RAW是江振誠於2014年所開設的餐廳，餐廳依循24節氣並運用在地食材，以創新的料理手法，結合台灣在地文化，去年在亞洲50大餐廳中排名24，穩居台灣之冠。

雖然江振誠在去年底宣布結束新加坡餐廳營業並歸還米其林二星時，曾懇請台北米其林指南將RAW排除在摘星名單之外，不過米其林仍給予一星的星等。

也獲得一星的Tairroir態芮主廚何順凱受訪時指出，能得獎非常開心，但「沒有好的團隊，就沒有好的主廚」，將殊榮歸功於團隊。

何順凱坦言，許多人都定義Tairroir態芮是台魂法菜或是法魂台菜，但他的菜其實不台式也不法式，每個食材他也都親自品嘗過，希望能做出大家記憶裡和回憶中的味道。

鮨野村主廚野村裕二則用生澀的中文說，握壽司是他的拿手料理，餐廳內採用的食材也多是他精挑細選後，從日本直送到台灣，例如日本富士山的泉水、日本四國的米，就連醬油都是在日本有200多年歷史的醬油老店生產，絕對不含味精。

今年42歲的野村裕二，踏進廚藝界已有24年，希望能把最好的料理呈現給客人。他說，得到米其林一星「真的很感動」，但如何維持將是一大壓力，會繼續努力留住星星。

天香樓中餐行政主廚楊光宗表示，摘星既是榮耀也是壓力，未來會繼續秉持做菜的熱忱往前走，希望能把菜做到最後，讓吃的人都感到幸福。

「早在今天公布之前，真的都不知道米其林的人曾到餐廳試菜，也沒有特別做任何準備。」但楊光宗說，天香樓一向抱著平常心在做菜，相信不論任何人來吃都會是最佳水準。

楊光宗說，天香樓主打杭州菜，也是所謂的「杭幫菜」，是江浙菜的地方菜系之一，招牌菜色包括龍井蝦仁、宋朝魚羹、東坡肉，人數多的話也非常推薦試試神仙鴨。

「米其林指南」（Le Guide Michelin）被餐飲界譽為美食聖經，自1936年起訂定星級評等制度，並使用至今，其評鑑制度分為3個星等，一星代表「代表同類別中出眾的餐廳」、二星為「廚藝高明、值得繞道前往」，三星則為最高星級，代表「餐廳供應出類拔萃的料理、值得專程造訪」。（編輯：黃瑞弘）1070314

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