民進黨徵召首波原住民議員 盼在部落服務

（中央社記者呂欣憓台北14日電）民進黨中執會今天通過徵召首波2018年原住民直轄市議員參選人，民進黨秘書長洪耀福說，民進黨政府是最支持原住民的政府，民進黨必須在原住民選區有更多公職在部落服務。

洪耀福表示，總統蔡英文是台灣有史以來最照顧原住民的總統，民進黨政府是最支持原住民的政府，過去幾年推動非常多改革，不論是代表中華民國政府向原住民道歉、轉型正義、土地、以及未來長照的推動以及部落建設，上述總總作為，民進黨都可以很驕傲的說：「我們是有史以來最照顧原住民的政府。」

洪耀福今天偕同立委陳瑩、立委Kolas Yotaka在中執會後舉行原民心動力記者會，公布2018直轄市原住民議員首波徵召提名名單。